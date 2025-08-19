墾丁小灣禁水車 遊客違規罰3萬引議

墾管處17日取締小灣沙灘違法業者，開出7萬元罰單。（墾管處提供）

〔記者蔡宗憲、黃宜靜／綜合報導〕墾丁國家公園的小灣沙灘最近因違法水上摩托車（業者簡稱水車）活動引發爭議，墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）公告，遊客若參與未經核准的水上摩托車活動，將面臨三萬元罰鍰，業者則重罰七萬元；此舉引發網友批評，認為墾管處管理不力卻將責任推給不知情的遊客，讓遊客無所適從。

墾管處臉書公告，小灣沙灘未獲准經營水上摩托車，違者觸犯《觀光發展條例》及《水域遊憩活動管理辦法》；目前僅南灣、白砂、後壁湖及船帆石等海域允許水上摩托車活動，其他區域並未核准。

墾管處︰持續取締違法業者

墾管處強調，暑假期間已針對違法業者開罰，並於十七日取締小灣沙灘業者，開出七萬元罰單，當日因遊客未下水而未受罰。

部分民眾認為，墾管處身為管理機關，未有效根除違法業者，卻將矛頭對準遊客，等同「甩鍋」；有網友直言「罰三萬夠出國了，嫌墾丁不夠黑？」此事暴露墾丁觀光管理亂象，從業者猖獗、執法不力到資訊混亂。

張姓旅遊業者認為，此事件恐影響遊客對墾丁的信任度，墾管處應加強業者監管，統一發布資訊，避免讓遊客成為代罪羔羊。

面對外界質疑，墾管處表示，將持續取締違法業者，該處公告事項，是為提醒遊客避免觸法。

