嘉市港坪運動公園再造 結合城市美學

嘉市港坪運動公園友善環境再造計畫完工後的模擬圖。（嘉義市府提供）

2025/08/19 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市港坪運動公園友善環境再造計畫工程，入選經濟部委託台灣設計研究院執行的「城市美學計畫」，市府將斥資六五五○萬元，結合城市美學與永續理念，打造港坪運動公園成為嘉市的運動美學地標，昨天工程正式啟動，預計明年九月完工、十月開放啟用。

明年9月完工 10月開放啟用

市長黃敏惠、市議長陳姿妏、台灣設計研究院院長張基義等人，昨出席工程啟動儀式。黃敏惠說，港坪運動公園完成建館於一九九四年，兼負休憩及舉辦運動賽事等複合型功能，市府為帶給民眾更優質友善空間，提出改善方案，送審「城市美學計畫」，在全國十二案中，嘉市就有兩案通過，將與台灣設計研究院合作，為港坪運動公園帶來新風貌。

張基義說，「城市美學計畫」不只是一般的專案工程，更是結合美學、景觀、建築及燈光、品牌等跨領域的整合工程，港坪運動公園再造後，將帶動嘉市的城市美學更加提升。

市立體育場長張家羽表示，此次工程將透過植栽設計、鋪面改善、步行空間建置，以及品牌指標CIS設計、照明設施優化，將運動休閒環境再升級。

整個工程採分期施工，施作範圍在主題活動區，包括打造木都美感的綠林大道、綠意盎然的市民廣場、森林意象的活力廊道、運動休閒的綠蔭廊道等項目，其中，綠蔭廊道拆除既有遮雨棚架與臨時設施，新設花台共構混凝土座椅，及植栽取代人造設施提供遮蔭。

