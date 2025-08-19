雲林藝術宅急便8/23登場 11鄉鎮接力

2025雲林藝術宅急便邀請太日樂集等10個表演團隊接力演出。（記者黃淑莉攝）

2025/08/19 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕二○二五雲林藝術宅急便本週六在元長鄉鰲峰宮登場，連續三個月每週接力在全縣十一個鄉鎮演出，有布袋戲、舞蹈、馬戲、音樂等不同類型的精彩表演，縣府邀請民眾跟著藝術下鄉，一起來感受文化的溫馨。

有布袋戲、舞蹈、馬戲、音樂

縣府文化觀光處長陳璧君表示，雲林藝術宅急便從二○二二年推出至今，把藝術宅配到偏鄉，讓民眾在家附近就能免費欣賞到精彩的藝文表演，今年延續過去精彩內容，還結合文化部「振興偏鄉巡演計畫」，擴大邀請全台優秀團隊參演。

雲林縣長張麗善指出，雲林擁有深厚文化底蘊，從布袋戲、戲曲到當代音樂、舞蹈與馬戲，都是珍貴的文化資產，為把藝術的溫度送到每個角落，讓藝術扎根，縣府連續多年舉辦藝術宅急便邀請知名表演團隊下鄉巡演，把宮廟廣場、學校操場、圖書館旁變成表演舞台，讓文化不分城鄉、藝術無距離。

陳璧君說，今年邀請團隊有春河劇團、身聲劇場、FOCASA馬戲團、壞鞋子舞蹈劇場，台灣青年管樂團及雲林縣傑出演藝團隊太日樂集、鳳武薪傳、廖文和布袋戲團與台灣特技團，風格多樣，保證場場精彩。

免費看表演 集點送禮還抽獎

首場本週六晚上七點在元長鰲峰宮，由廖文和布袋戲團演出《大勇峽》、九月六日下午四時在林內寶隆紙廠及七日下午四時在二崙國小操場，有春河劇團帶來兒童劇《動滋達滋森之島：守護者的試煉》，其他場次可上「雲林縣政府文化觀光處」官網或臉書粉絲專頁查詢。

文觀處表示，看表演還有好禮拿，每場可集點兌換限量禮物，還可參加摸彩，獎品有五十吋電視等家電。

