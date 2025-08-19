為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    七股防洪 復育沙洲、整治大寮排水

    2025/08/19 05:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市府持續與中央合作，透過慰助、修繕與復建計畫，協助災民盡速恢復生活環境，並爭取強化沿海排水系統韌性，向行政院長卓榮泰提出「沙洲復育與大寮排水整治」等中長期防洪加強計畫，總經費十七．六億元。

    面對極端氣候挑戰，「沙洲復育與大寮排水整治」等中長期整體防洪加強計畫，總經費達十七．六億元，涵蓋七股沙洲復育計畫、大寮排水防潮閘門及蓄洪池治理、大寮排水護岸加固整治、西寮等社區抽排設施及水路系統改善等多項工程，預期將防洪能力全面提升，有效強化沿海排水系統韌性。

    水利局長邱忠川表示，面對日益劇烈的氣候變遷，防洪治理須從「整體系統」思考建立三道防線，包括沙洲復育、區域排水整治、社區防護抽排設施與水路改善。

    「沙洲復育與大寮排水整治」計畫，沙洲復育短期將採NBS自然解方工法，整治長度約二公里，經費約一億元；中長期包括海閘門及離岸堤，已委託成功大學進行水工模型試驗，約需十．九億元；大寮排水整治，包含短期新建防潮閘門、蓄洪池、抽水設施等，中長期護岸治理等，總經費約五．七億元，合計提報總經費十七．六億元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播