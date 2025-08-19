七股防洪 復育沙洲、整治大寮排水

2025/08/19 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府持續與中央合作，透過慰助、修繕與復建計畫，協助災民盡速恢復生活環境，並爭取強化沿海排水系統韌性，向行政院長卓榮泰提出「沙洲復育與大寮排水整治」等中長期防洪加強計畫，總經費十七．六億元。

面對極端氣候挑戰，「沙洲復育與大寮排水整治」等中長期整體防洪加強計畫，總經費達十七．六億元，涵蓋七股沙洲復育計畫、大寮排水防潮閘門及蓄洪池治理、大寮排水護岸加固整治、西寮等社區抽排設施及水路系統改善等多項工程，預期將防洪能力全面提升，有效強化沿海排水系統韌性。

請繼續往下閱讀...

水利局長邱忠川表示，面對日益劇烈的氣候變遷，防洪治理須從「整體系統」思考建立三道防線，包括沙洲復育、區域排水整治、社區防護抽排設施與水路改善。

「沙洲復育與大寮排水整治」計畫，沙洲復育短期將採NBS自然解方工法，整治長度約二公里，經費約一億元；中長期包括海閘門及離岸堤，已委託成功大學進行水工模型試驗，約需十．九億元；大寮排水整治，包含短期新建防潮閘門、蓄洪池、抽水設施等，中長期護岸治理等，總經費約五．七億元，合計提報總經費十七．六億元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法