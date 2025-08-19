台南規劃202充電站 第2批16席啟用

台南「區區有充電站」計畫第2批共16席充電站上線啟用，圖為新化體育公園停車場。（台南市政府供）

2025/08/19 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府向環境部爭取二．五億經費，於全市卅七個行政區建置二○二處充電站點。繼首批廿三席充電站啟用後，第二批十六席充電站於昨日上線啟用，民眾可透過「台南好停APP」查找充電站的位置，減少旅程焦慮。

交通局長王銘德指出，第二批充電站分布九處場域，共十六席慢充格位，關廟區公所及下營區永安街停車場屬「充電優二格位」，其他為「充電專用格位」，呼籲駕駛人多留意，如占用電動汽車充電專用停車位，經通報舉發可處一二○○元罰鍰。

請繼續往下閱讀...

交通局統計，首批十三處充電站，位於安平區南島路市政園區路外停車場設有兩席三五○kW充電格位，其餘十二處皆設於溪北區域，共六席二○○kW快充格位，及十五席一一kW慢充格位。自五月啟用至今共累積使用七十三次。

交通局指出，為確保公有停車場充電服務訂價合宜，要求業者實施尖離峰定價，並核定尖峰時段費率不得超過每度十四元、離峰時段則不得超過每度十元。本案營運團隊目前以快充每度八元、慢充每度五元的優惠價格提供服務，後續將不定期規劃行銷優惠方案，駕駛人可透過下載「電小二」APP查詢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法