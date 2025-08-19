還地於民 台南善化興華市地重劃動土

台南善化興華市地重劃區昨天動土，圖為基地現況。（記者劉婉君攝）

2025/08/19 05:30

公保用地解編 開發5.72公頃 6成住宅區 蓋公園、滯洪池

〔記者劉婉君／台南報導〕善化區興華市地重劃區昨天動土，透過公保解編及市地重劃，還地於民，預計二○二七年四月完工，開發面積五．七二公頃，總經費一．七三億元。完工後除了公園、滯洪池等公共設施，也將為善化地區再添三．七一公頃的住宅用地。

鄰近善化高中 預計2027年4月完工

興華市地重劃區鄰近善化高中，為公保用地解編案，絕大多數為私人土地，早期為運動場、公園及學校南側土地，但因沒有經費徵收，僅能臨時使用及低度利用，阻礙地方發展，藉由跨區市地重劃方式解編，還地於民。

原為運動場、公園用地 沒經費徵收

開工動土儀式昨由台南市長黃偉哲主持，重劃之後，住宅區將占六四．八三％，公園綠地及道路等公共設施占卅五．一七％。公園內將設置主題式兒童共融遊戲場，並將設置滯洪池，成為兼具防災與休憩的多功能空間，雨天時最多可容納三二八八噸水量，有效減緩下游排水負擔，另外也規劃小型寵物友善公園、停車場，同時因應地方需求，預留未來活動中心用地。

規劃兒童遊戲場、寵物公園、停車場

地政局長陳淑美表示，善化高中周邊的舊聚落目前發展已飽和，建物密集，未來興華市地重劃區釋出的住宅用地，可幫助地方發展，同時改善當地環境品質，提升土地利用價值。

黃偉哲說，興華市地重劃的面積雖然只有五．七二公頃，但是公部門可取得約二公頃的公共設施，包括滯洪池、公園、活動中心及聯絡道路，公共設施如果由政府開闢的話，須編列一筆很大的費用，現在由市地重劃方式無償取得，而地主原先的土地可以變成住宅用地，可以說是地主、政府、地方繁榮三贏，希望開發單位能夠加快腳步，早日完成。

善化光文里長廖宛崢表示，市地重劃完成後，可提供民眾多一處休閒遊憩的場域，期盼帶動地方繁榮，將年輕人留在台南，未來也希望能有機會再增加商業區，引進大型商場及興建公有黃昏市場。

