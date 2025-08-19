竹東改善4要道 獲中央補助逾5千萬

2025/08/19 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮公所爭取內政部國土管理署支持，獲中央補助逾五千萬元，辦理長春路三段、竹美路一段與柯湖路一、二段以及北興路二、三段道路改善；鎮長郭遠彰表示，九月將爭取代表會臨時會通過配合款預算，即著手展開設計規劃，希望明年順利動工。

竹東鎮公所表示，長春路為竹東鎮核心兩條主要幹道之一，這次長春路三段（自強路至朝陽路）人行環境改善計畫總經費三千九百萬元，其中中央補助三一九八萬元、公所自籌七○二萬元，將重新規劃道路配置，期有效利用道路空間，透過新設符合人本及無障礙設計的人行道、妥適規劃臨停空間。

竹美路連結公道五和員山路，柯湖路連結東科路和雲南路，都是通往竹科的重要聯絡道。竹美路一段與柯湖路一、二段道路改善計畫總經費一千二百萬元，其中中央補助九八四萬元、公所自籌二一六萬元，將刨鋪老化路面、改善路基、增設夜間反光標誌。

北興路是台六十八線往來台三線的主要幹道，北興路二、三段（台六十八交流道口至興農街）道路品質提升計畫總經費一千萬元，其中中央補助八二○萬元、公所自籌一八○萬元，將進行路面全面刨鋪、使用環保再生瀝青、重劃標線等。

