    龜山砂石車追撞公車 波及曳引車釀9傷

    桃園市龜山區發生砂石車追撞客運車禍，造成九人受傷。（桃園市議員陳雅倫提供）

    桃園市龜山區發生砂石車追撞客運車禍，造成九人受傷。（桃園市議員陳雅倫提供）

    2025/08/19 05:30

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕一輛桃園客運六○一公車昨（十八）日近中午時，行經龜山區萬壽路二段、大同路口停到路邊準備讓乘客上下車時，突遭後方一輛砂石車追撞尾端，還波及左側另輛大貨車，事故造成公車六名乘客與三輛相關車輛駕駛人共九人受傷，警、消人員獲報到場處理，並將六名受輕傷乘客送醫，三名駕駛傷勢無礙未送醫。

    警方指出，肇事砂石車當時從後追擊正停靠站準備上下客的桃園客運及左側曳引車，三車駕駛人輕傷無礙未送醫，公車上六名乘客（四女二男）均為肢體疼痛輕傷，分別送往聖保祿醫院、榮民總醫院及林口長庚醫院診治，均無生命危險。

    事故還毀損路旁台電電箱，導致附近五九六戶停電、號誌停擺，經公路局北區養護工程分局處理，將肇事砂石車、公車拖離排除後，台電工程人員搶修電箱，於昨晚六點十五分復電。

    警方對公車、砂石車三名駕駛實施酒測，均無酒駕情形，經調閱現場路口監視器，初判當時桃園客運六○一公車停靠路邊公車專用車格準備上下乘客，而後方砂石車駕駛疑似未注意車前路況而未減速，待發現異常時才緊急煞車並將車頭往左方內線急切，仍猛烈追撞公車尾端，還撞及左側另輛曳引車，確切肇事原因仍待鑑定釐清。

