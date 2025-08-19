為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃園珍珠海岸改造2漁港 9月施工

    竹圍漁港是北台灣熱門觀光漁港。（記者鄭淑婷攝）

    竹圍漁港是北台灣熱門觀光漁港。（記者鄭淑婷攝）

    2025/08/19 05:30

    審計處建議港區停車收費 舒緩入不敷出 農業局︰完工後研擬

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市擁有永安、竹圍兩大觀光漁港，桃園市政府推動珍珠海岸計畫，兩大漁港硬體工程預計九月進場施工、二○二七年完工，永安漁港南岸停車場位於工程範圍，為降低影響將採分期分區施工。

    永安南岸停車場 分期分區施工

    而審計部桃園市審計處多次建議二漁港停車場應建立收費制度，減輕港區入不敷出問題，對此，桃園市府農業局表示，待珍珠海岸計畫工程完工後，研擬停車收費制。

    近5年 2漁港收支短絀逾2千萬

    桃市審計處指出，農業局每年編列漁港機能維護、魚市場、活動中心及直銷中心維護等經費約五百到六六○萬餘元不等，但近五年漁港相關設施收入對比經常性支出都是入不敷出，統計二○二○至二○二四年，累計編列維護費用三○二八萬七○六八元，收入僅六六二萬四六○二元，收支差短絀達二三六六萬餘元，但依據桃市府觀旅局統計，這五年間永安漁港平均每年到訪人次約二二五萬、竹圍漁港一九九萬，顯示遊客到訪情形頗佳，為減輕港區長期入不敷出問題，多次建議研議港區公有停車場收費機制，至今兩大漁港仍遲未建立。

    營造珍珠海岸 中央補助4.9億

    桃園珍珠海岸計畫獲中央補助四．九億元，將重塑新屋、觀音延伸至大園等桃園沿海地區海岸風貌，觀旅局表示，此計畫以觀光角度提升旅遊服務需求，將永安、竹圍漁港打造為「南北海岸雙星」核心基地，將進行永安漁港南岸觀海遊憩及停車空間改造，並將新屋綠隧道觀海亭與漂流木公園營造為生態探索旅遊景點，而竹圍漁港將重塑休憩空間及後續大型活動場域，硬體計畫將待相關活動結束後陸續進場施作。

    其中，竹圍漁港現有停車場不受工程影響，永安漁港南岸停車場位處工程範圍，考量漁市場有活動及採買需求，將採分期分區施工，永安漁港南岸停車場預計九月十五日起施工，明年一月啟用。

