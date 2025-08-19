為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗縣逐浪季8/23登場 體驗海洋文化

    苗栗縣「逐浪季‧魚你漫遊」活動規劃有海洋文創市集，圖為苑裡鎮心雕居展示文創商品。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣「逐浪季‧魚你漫遊」活動規劃有海洋文創市集，圖為苑裡鎮心雕居展示文創商品。（記者張勳騰攝）

    2025/08/19 05:30

    〔記者張勳騰、蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府廿三日上午將在通霄海水浴場舉辦「逐浪季．魚你漫遊」活動，結合「苗栗慢魚海岸」理念，規劃海洋文創市集、海洋寶貝選拔秀、海底總動員等主題闖關活動，串聯通霄沙雕藝術節，邀請遊客在夏日海風與沙雕藝術中，感受苗栗海岸線的文化魅力與熱情。

    苗縣府文化觀光局長林彥甫指出，這次活動以「懂魚、知魚、吃在地、吃當季、說魚的故事」為主軸，現場有海洋文創市集、海洋寶貝選拔秀、海底總動員：達克比說故事、海洋探險家學院等多元體驗活動，其中海洋探險家學院，將牽罟、石滬捕魚透過桌遊互動遊戲，引導民眾認識海洋文化，並結合闖關集點，送精美小禮物。海洋寶貝選拔秀十九日中午十二點開放線上報名，相關訊息可上「苗栗慢魚海岸」臉書粉絲專頁。

    此外，竹南鎮公所廿三、廿四日將舉辦竹南觀光文化季活動，邀請遊客「逐南風．調啤趣」；廿三日下午兩點至傍晚六點，先在龍鳳漁港登場，邀請歌手及樂團演出，並安排趣味闖關遊戲、美食市集等，還規劃超大型酷炫機甲機器人打卡拍照區。

    廿四日上午十點至下午四點半則在竹南啤酒廠舉辦，除藝人演出、氣球表演秀及舞蹈表演，更規劃台啤舞台專屬的特賣快閃活動，還有滿額送好禮。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    苗栗縣政府廿三日將在通霄海水浴場舉辦「逐浪季．魚你漫遊」活動。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府廿三日將在通霄海水浴場舉辦「逐浪季．魚你漫遊」活動。（記者張勳騰攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播