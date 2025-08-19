苗縣逐浪季8/23登場 體驗海洋文化

苗栗縣「逐浪季‧魚你漫遊」活動規劃有海洋文創市集，圖為苑裡鎮心雕居展示文創商品。（記者張勳騰攝）

2025/08/19 05:30

〔記者張勳騰、蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府廿三日上午將在通霄海水浴場舉辦「逐浪季．魚你漫遊」活動，結合「苗栗慢魚海岸」理念，規劃海洋文創市集、海洋寶貝選拔秀、海底總動員等主題闖關活動，串聯通霄沙雕藝術節，邀請遊客在夏日海風與沙雕藝術中，感受苗栗海岸線的文化魅力與熱情。

苗縣府文化觀光局長林彥甫指出，這次活動以「懂魚、知魚、吃在地、吃當季、說魚的故事」為主軸，現場有海洋文創市集、海洋寶貝選拔秀、海底總動員：達克比說故事、海洋探險家學院等多元體驗活動，其中海洋探險家學院，將牽罟、石滬捕魚透過桌遊互動遊戲，引導民眾認識海洋文化，並結合闖關集點，送精美小禮物。海洋寶貝選拔秀十九日中午十二點開放線上報名，相關訊息可上「苗栗慢魚海岸」臉書粉絲專頁。

此外，竹南鎮公所廿三、廿四日將舉辦竹南觀光文化季活動，邀請遊客「逐南風．調啤趣」；廿三日下午兩點至傍晚六點，先在龍鳳漁港登場，邀請歌手及樂團演出，並安排趣味闖關遊戲、美食市集等，還規劃超大型酷炫機甲機器人打卡拍照區。

廿四日上午十點至下午四點半則在竹南啤酒廠舉辦，除藝人演出、氣球表演秀及舞蹈表演，更規劃台啤舞台專屬的特賣快閃活動，還有滿額送好禮。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

苗栗縣政府廿三日將在通霄海水浴場舉辦「逐浪季．魚你漫遊」活動。（記者張勳騰攝）

