淡水海天段青年社宅 開工

新北市府城鄉發展局規劃建置淡水海天段青年社會住宅，18日舉行開工典禮。圖為用地現況。（記者黃子暘攝）

2025/08/19 05:30

〔記者黃子暘、吳正庭／綜合報導〕房價高昂，青年成家不易，新北市府城鄉發展局興建淡水海天段青年社會住宅，昨天舉行開工典禮，規劃地上十二層、地下二層建物，將提供八十八戶住宅單元，並設置一○六坪市民活動中心，預計二○二八年完工。

新北市長侯友宜指出，海天段社宅基地位於中正東路二段與八勢一街交叉口，可眺望淡水河岸與向天山，鄰近紅樹林生態園區，距離捷運紅樹林站步行僅三分鐘，規劃八十八戶社宅，包括一房型五十九戶、二房型十九戶及三房型十戶，並設置一○六坪市民活動中心，供社區居民使用，部分房型配置景觀平台，規劃屋頂花園。

金門山外郵局 新大樓動土

另外，中華郵政公司斥資四億五九八○萬元建造金門山外郵局營業大樓，董事長王國材昨天主持動土典禮表示，新大樓規劃地下一層、地上四層建築物，中華郵政將持續提供鄉親優質服務。

王國材說，金門是一塊充滿歷史與文化底蘊的寶地，中華郵政在金門三鎮三鄉都有郵局，加上尚義機場共七個郵局，其中山外郵局的前身「金門第一軍郵局」設於一九五六年，至今已七十年，建築老舊，一樓服務窗口空間不足，盼新郵局大樓落成後，提升服務品質。

