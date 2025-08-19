機捷直達車增停林口站 技術待克服

民眾反映機場捷運尖峰時段人潮眾多擁擠，民代爭取直達車增加停靠普通車站。（記者賴筱桐攝）

2025/08/19 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕隨著人口成長和運量提升，機場捷運每逢尖峰時段人潮擁擠，也有民眾抱怨列車等太久。立法院交通委員會昨天至機捷A9林口站考察，地方民代爭取尖峰時間直達車停靠林口站，滿足民眾通勤需求；桃捷公司回應，須克服技術問題再研議。

桃園捷運公司簡報指出，因應提升運量策略及通勤旅運量上升，機場捷運自二○二三年至今年八月累計增開十六班次加班車，目前早上尖峰擁擠區段發生在A3新北產業園區站至A2三重站間，評估研議優化營運模式方案，提升運能及服務品質，已研發列車即時車廂擁擠度資訊顯示，以利旅客分散車廂搭乘，提高空間使用率，預計一個月內上線。

請繼續往下閱讀...

立委洪孟楷說，目前直達車未停靠A9站，民眾通常要先搭乘普通車到A8站，再轉直達車到台北車站，造成不便，建議早上七點半至八點半，試辦一班直達車增加停靠A9站。

新北市議員蔡淑君說，林口近年人口成長快速，民眾常抱怨尖峰時段機捷人潮多，有時列車等太久，影響通勤效率。

桃捷公司董事長沈志藏回應，捷運車廂是固定式設計，不像台鐵可以加掛列車，且每側月台只能容納四節車廂，直達車第五節車廂僅載運行李，若直達車要增加停靠普通車站別，須克服技術和人力問題再研議。

立委蘇巧慧提醒，桃捷公司對於車廂擁擠的標準，是否與居民的感受度一致？建議訂定短、中、長期營運優化方案，如果不可行也要明確告知民眾。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法