林口輕軌提報優先路廊 交部同意備查

鐵道局長楊正君（右）表示，整體路網規劃已於8月13日簽報交通部，原則同意備查。（記者羅國嘉攝）

2025/08/19 05:30

規劃採X型路線 銜接林口舊市區、長庚醫院與機捷A8、A9站

〔記者羅國嘉／新北報導〕在北北基桃一二○○月票加持下，機場捷運運量成長，地方爭取多年的林口輕軌也有望從遠期路網調整為優先路網，更新版捷運路網規劃八月十三日呈報交通部，原則同意備查。新北市捷運工程局表示，規劃採「X型」路線銜接林口舊市區、長庚醫院與機場捷運A8、A9站；交通部承諾將加速審查，並要求新北、桃園協調取得主導共識，以利後續推動。

立法院交通委員會昨天赴泰山區公所聽取林口輕軌規劃簡報，捷運局綜合規劃科長黃維崧指出，林口輕軌案二○二二年獲交通部同意列入新北市捷運路網的遠期路廊，因應TPASS推動提升機場捷運運量，此案運量密度達到優先推動路廊門檻（每公里三千五百人次），捷運局今年七月提送捷運整體路網更新報告，爭取調整為優先推動路廊。

一端自粉寮路經舊市區 接A8站

黃維崧表示，目前規劃為「X型」路網，一端自粉寮路連接林口舊市區，經文化二路跨越高速公路，銜接至長庚醫院及機場捷運A8（長庚醫院）站，另一方向延伸至林口新興工業區及A9（林口）站，已與地方及交通部公路局溝通，也持續與桃園市捷運局研議未來輕軌銜接或營運合作方案，若交通部核准，將進入可行性研究階段。

一端自林口新興工業區到A9站

鐵道局長楊正君說，林口輕軌路網規劃已於八月十三日簽報交通部，原則同意備查。

交通部常務次長林國顯指出，鐵道局八月十四日送交計畫，交通部將儘快審視並報部長核定，之所以要求整體規劃，是因為各縣市推動軌道建設時，有的以供給為導向，有的以需求為導向，最後必須整合、避免衝突，未來若由桃園或新北主導建設，雙方需先協調取得共識，才能持續推動。

桃園、新北 須協調由誰主導

桃園市捷運工程局表示，考量轉乘便利、區域發展及工程可行性，已於機捷A8站及A9站規劃銜接林口輕軌的連通機制，後續再與新北協商。

民眾希望機捷增設A2a及A5a站

另外，因應人口成長，地方民眾爭取機捷增設A2a站（三重）及A5a（泰山）站，提升地區交通機能。楊正君回應，增站必須更新號誌系統，是否更新應尊重桃園市府；立委洪孟楷認為，應要求桃園市府先做計畫，評估系統使用年限何時更換；立委蘇巧慧說，有需求的是新北市民，應由新北市府提出和桃園共同討論。

