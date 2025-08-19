宜蘭綠博遊園車壓死遊客事件 審計室：契約缺乏應變與通報機制

宜蘭綠博4月發生遊園小火車翻覆壓死遊客意外。 （資料照）

2025/08/19 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕今年宜蘭綠色博覽會發生遊園小火車煞車失靈翻覆壓死遊客意外，審計部宜蘭縣審計室認為，整起事件缺乏事故應變與通報機制等缺失，要求宜蘭縣政府檢討改善。縣府表示，對於事故應變與通報機制等事項，將督導參採標準契約範本辦理，意外事故發生後，已要求合作廠商依照契約理賠，目前進行相關程序。

宜縣府：已要求廠商依契約理賠

宜蘭審計室審核報告指出，縣府為辦理宜蘭綠色博覽會，補助蘭陽農業發展基金會五三六七萬元，基金會另與廠商簽訂「電動遊園火車合作經營案」合作契約書，由雙方共同經營電動造型火車遊園導覽服務。

請繼續往下閱讀...

但四月四日發生遊園車翻覆壓死一名遊客意外；審計室檢閱合作契約內容，基金會同意廠商於園區範圍進行付費遊園導覽服務，契約雖涵蓋合作方式、收費、保險與分潤機制等相關規範，但缺乏事故應變與通報機制、違約罰則及契約修改與終止等事項。

未要求廠商提供合格檢驗報告

審計室表示，基金會未要求廠商提供電動火車基本資料及合格檢驗報告、保養維護頻率及紀錄、駕駛員資格及管理等資料，審計室已函請縣政府督促基金會，日後辦理類似合作案，應採用標準契約範本，健全合作架構，強化公共安全，保障遊客權益。

未來將依標準契約範本辦理

縣府農業處表示，電動遊園火車是基金會採用與廠商互惠合作模式簽訂，因未使用政府預算，未適用政府採購法，因此無標準契約範本，但基於公共安全及維護消費者權益，縣府已要求基金會參採辦理，對於日後活動合作、事故應變與通報機制等事項，將督導基金會依標準契約範本辦理。

