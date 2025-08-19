廬山溫泉區已廢止 3飯店違規攬客

南投縣府已於2012年廢止廬山溫泉區。（資料照，記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕曾有「天下第一泉」之稱的廬山溫泉區，風災重創後上方母安山北坡滑動，南投縣府二○一二年公告廢止溫泉區（資料照，記者陳鳳麗攝），並在埔里福興農場打造溫泉區，勸說業者下遷，惟至今廬山仍有三家業者偷偷營業，還在網路平台攬客，南投縣府表示，前年起每年都有裁罰，另在臉書平台推銷攬客的飯店，近日也開罰。

南投縣府：已拆除廣告看板 持續裁罰

位在仁愛鄉的廬山溫泉區，二○○八和二○○九年接連遭辛樂克、莫拉克颱風重創，上方母安山北坡滑動，南投縣府在二○一二年公告廢止溫泉區，即區內的溫泉飯店、民宿等旅宿業都不能再營業。南投縣府後來在埔里鎮福興農場開發溫泉區，勸說廬山溫泉業者到福興溫泉區營業，今年廬山還有三家業者在營業，不只可在訂房網站訂到房間，其中一家還在網路平台招攬客人。

南投縣府觀光處副處長林秀梅表示，三家違法營業的飯店，這三年皆依發展觀光條例規定裁罰，依法可罰十到二百萬元，而在臉書平台推銷攬客的飯店，縣府近日也予以開罰。

林秀梅說，縣府已在重要入口設告示牌，提醒廬山北坡有滑動潛藏危險，請遊客不要在此住宿，另外也拆除業者在路口的廣告看板。

