大甲桂花泉步道邊坡崩坍 健行繞道

大甲桂花泉登山步道龍泉上邊坡崩坍，尚未清除，民眾健行請繞道。（記者張軒哲攝）

2025/08/19 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕鐵砧山被喻為大甲後花園，吸引民眾晨昏散步健走，桂花泉登山步道更是大甲居民健行好去處，不過近期步道受到風災豪雨侵襲，步道入口路基受損、龍泉上邊坡崩坍，目前入口路基先完成初步整平，但步道上段邊坡崩坍尚未清除，呼籲民眾繞道而行。

桂花泉步道約一小時內可走完全程，今年整修完工，步道分為四段澗之道、山之道、園之道、林之道，沿途有詩詞作品與解說導覽牌，結合自然、生態與人文，屬親子級登山步道，常見民眾攜家帶眷健行。

不過步道日前因颱風挾帶雨勢影響，入口與上段邊坡受創，登山民眾中途要繞道通行，市議員李文傑昨指出，步道入口路基受損，經聯繫相關單位，於八月六日先完成初步整平。

市議員楊啟邦說，步道接連遭遇丹娜絲颱風等長達一個月的下雨，被迫延後工程進度，八月廿日將邀集廠商與相關單位於步道入口處召開詳細施工說明會，並配合水利局施作排水設施。

台中市風景區管理所指出，目前步道入口處先以碎石子及泥土鋪面暫時因應，之後規劃施工改為硬地舖面，步道上段的龍泉上邊坡崩坍，屬永信運動公園的範圍，已協調永信公司派員清理，也提醒遊客，放慢步伐與繞道通行，確保安全。

