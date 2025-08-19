綠議員籲還稅於民 中市府不回應

2025/08/19 05:30

審計處決算書指超徵稅額逾75億 7月底黨團即提案要求普發現金5萬

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕中央同意普發現金一萬元，台南市議會十八日在臨時會要求市府將超徵稅額及超收交通違規罰款，現金普發還予市民；民進黨台中市議會黨團昨表示，七月底已提案要求市府普發現金五萬元，呼籲市府也「還稅於民」，台中市政府對此不回應。

網友日前瘋傳梗圖指台中市超徵稅額，要求普發四萬元現金，還稅於民，民進黨中市議會黨團因市長盧秀燕對行政院提出「普發現金、還錢於民」主張，七月三十一日即提案要求市府普發現金五萬元。

台南市議會昨要求台南市政府普發現金還稅於民，市長黃偉哲正面回應會進行研議，台中市政府是否普發現金，再度引發熱議。

民進黨市議會黨團總召王立任表示，中央地方要一致，既然藍白要求中央普發現金，中央答應了，相同的條件，台中市政府也應普發現金。

同樣政策兩套標準 挨批「雙標燕」

民進黨市議員陳雅惠表示，根據二○二四年度審計部台中市審計處的決算書，中市全年稅課收入達九四五．八六七九餘億元，較原預算八七○．七三七餘億多出七五．七九四一餘億元，增幅高達八．七一％，市府長年標榜財政穩健，在物價上漲、經濟壓力沉重的情況下，應正視「還稅於民」的可行性。

民進黨議員陳淑華說，行政院很努力拚經濟，盧秀燕卻說中央不照顧人民；盧先前要求中央普發一萬，而台中市稅收超徵，同樣的政策盧秀燕卻不必還稅於民；一件稅收超徵有兩套標準，根本就是典型的「雙標燕」。

藍：每年稅收千億 多數上繳中央

國民黨中市黨團書記長李中表示，很多地方政府根本沒有錢，還要舉債，台中市政府過去沒有超徵情況，每年稅收一千多億，多數都上繳給中央，很多重劃區等的配餘地處分，除優先還銀行借款，另外則做為如綠美圖、大巨蛋等重大建設使用。

中市府之前說明台中市沒有超徵稅額，近六年地方稅收實短徵十七億元，台中市長盧秀燕也出面澄清沒有普發現金之事；昨市府再被問及是否跟進台南市研議普發現金，中市府則不回應。

