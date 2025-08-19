《北市》家長不滿 9童中正盃奪牌無法領獎勵金

台北市有4校共9名柔道小將在去年全國中正盃賽事中奪牌，但因非由學校報名，無法領取獎勵金。（北市議員曾獻瑩辦公室提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市四校共九名柔道小將在二○二四年全國中正盃賽事中奪牌，向教育局申請體育獎勵金被以「非代表北市」拒絕，家長不滿表示，學生的戶籍和學校都在台北市，當初因學校沒有柔道專業、也不熟悉競賽規程，才請道館集體報名，如今卻因此無法領獎勵金，相當遺憾；教育局表示，獎勵辦法規定透過學校報名或競賽規程內載明「代表北市」才符合資格，以「民間團體」資格參賽不在列。

非學校報名 教局︰校方不得以不熟悉推託

家長表示，孩子投入訓練多年，好不容易在全國賽事中脫穎而出，卻因報名形式被排除在獎勵名單之外，實在無法接受。他曾詢問學校是否能協助報名，但學校沒有發展柔道專業，考慮學校缺乏報名和賽務處理的經驗，才由道館報名，沒想到卻因此無法領獎勵金。

台北市議員曾獻瑩受理陳情說，「全國中正盃」是全國最高層級的柔道比賽之一，教育局以透過學校報名參賽作為「代表北市」判斷依據，未考慮學校資源不足、沒有代表隊或教師不熟賽務流程等現實情況，導致家長透過學校報名時吃了軟釘子，改由其他管道報名，奪牌卻不符獎勵條件，凸顯制度欠缺明確說明，應檢討並將規範明確化。

教育局表示，辦法規定由學校報名或競賽規則載明代表北市，在全國單項賽事有八校以上參加，獲得前三名或破大會紀錄，可申請獎勵金；學校報名未限定校方需有該運動種類的體育班或重點運動項目，學校應幫學生報名，不得以「不熟悉」的理由推託，將再次行文各校說明，另請學校評估以其他方式鼓勵此次柔道獲獎同學。

