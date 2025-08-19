為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    北水處徵土木人才 月薪上看47K

    台北市自來水事業處徵求土木人才，月薪上看47K。 （北水處提供）

    2025/08/19 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕大環境搶人，公營事業機構徵求土木人才也不易，台北自來水事業處求才，新進人員起薪從卅三K到四十七K不等，另有其他獎金，表現優秀的助理工程師第一年年薪可達七十二萬元，五年後上看近百萬元，自九月二日起至九月十日受理報名。

    北水處辦理新進職員第二次甄試，預計在九月廿日舉行筆試、十月十八日進行口試及體能測驗，將招募土木工程助理工程師正取五名、備取十名及土木類技術士正取十四名、備取十四名，九月二日起至九月十日受理報名；北水處表示，近兩年職員平均錄取率約十一．六％、工員平均錄取率約廿一．八％，為方便考生準備，有關甄試最新消息、各類科歷屆試題，都提供在官網「新進人員甄試專區」。

    北水處表示，以今年支薪標準，新進助理工程師月薪約四萬七三三五元、新進技術士月薪約三萬三○四五元，表現優秀者五年後月薪有望分別達六萬四三六五元及四萬四三一○元。此外，另有年度績效獎金最高二．四個月、考核獎金一個月，以表現優秀的助理工程師為例，第一年年薪約七十二萬元，五年後年薪可上看近百萬元；服務地點都在大台北地區，還有各項福利。

