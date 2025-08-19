北市義交被爆安插蔣機要妻當幹部 還遭藍議員把持

2025/08/19 05:30

〔記者董冠怡、何玉華／台北報導〕台北市交通義勇警察大隊大隊長辜萬益被週刊爆料涉嫌公器私用，安插沒有義交經歷、市長蔣萬安機要林冠勳的許姓妻子擔任有給職幹部，還要隊員幫國民黨議員郭昭巖助選、搬家等，提供場地讓郭的父母帶里民運動，副大隊長是郭的兄長、萬華中隊長是郭的表弟，質疑郭家把持義交大隊；郭昭巖駁斥且揚言不排除透過司法途徑究責。民進黨議員何孟樺批評蔣萬安，愛將濫權應查明，別當不沾鍋，市府則反嗆「有證據請盡快拿出來」。

郭昭巖控扭曲事實

郭昭巖表示，自己長期贊助義交大隊，如有任何麻煩義交中隊志工之處，均已另行支付費用或透過請客、餽贈等方式表達謝意，絕無「使喚義交隊員如奴僕」、「免費搬家打掃還要幫助選」等情事，也無義交中隊幫她慶生，反控爆料內容扭曲事實，誣指團隊已涉誹謗，不排除透過司法途徑追究責任。

大隊長批模糊事實

蔣萬安昨天出席「鮮奶週報—生生喝鮮奶」升級記者會前受訪僅說，已要求警察局了解清楚並對外說明。何孟樺質疑，林冠勳在外屢屢使用「市長室主任」之銜出席活動，市長愛將疑似濫用特權，蔣為何不必親自了解及對外說明？「如此輕飄的不沾鍋，恐怕連馬英九都要自嘆弗如！」市府則回，議員若要指控「濫用特權」，有證據請盡快拿出，市府必將秉公處理。

記者昨聯繫辜萬益未果，但他早前接受媒體訪問時，曾說郭昭巖未用職務、職權壓迫隊員，反批爆料亂講、模糊事實。許女另發布親簽聲明，表示自報名、應試及出缺勤，皆依相關公告及辦法依程序申請辦理，絕無報導內容指稱情事。

