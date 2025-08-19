《尖峰時間塞爆》板南線上午2加班車 改自江子翠載客

台北捷運上班通勤時間人滿為患，尤其板南線從頂埔或亞東醫院發車，當列車行駛到龍山寺站常上不去要等下一班。（記者董冠怡攝）

2025/08/19 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕台北捷運每逢上班通勤時間總是人滿為患，尤其板南線從頂埔或亞東醫院發車，當列車行駛到龍山寺站的時候，可能上去像是擠成沙丁魚、上不去就要等下一班；北捷自昨天開始，原本投入的六列加班車，調整開門載客起始站點，其中二列自江子翠站開門載客。

龍山寺站常擠上不去

北捷表示，板南線平日上午尖峰時段，原本已安排六列往昆陽方向的加班車，因應輸運需求，昨起調整部分加班車的開門載客車站，但總數並未減少。平日上午尖峰，龍山寺站往展覽館方向，早上八至九點平均班距約二分十五秒。

根據過往乘車經驗，通勤時間從板南線起點頂埔站搭車至江子翠、龍山寺站，大約要經過八、九站，亞東醫院出發也要五、六站，等到站時，往往可能僅剩距離車門處的一點空間，要請乘客往內移動，否則就是退回等待線後方繼續排隊，倒數下一班車盡快到來，擔心上班遲到挨罵被扣薪水。

首日疏運狀況良好

北捷說明，調整之前，六列加班車中有四列自亞東醫院站開門載客、二列自板橋站開門載客；調整之後，改為二列自亞東醫院站開門載客、二列自板橋站開門載客、二列自江子翠站開門載客。北捷觀察首日江子翠站、龍山寺站疏運狀況良好。

北捷指出，板南線整體尖峰，已達軟硬體設備限制下的最小班距，持續觀察蒐集旅客實際運量變化及搭乘情形，滾動檢討包含其他路線在內的相關輸運措施，透過車廂空間優化、微調加班車的方式，提升運輸效率。

