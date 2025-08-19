國光客運高雄-墾丁4路線 31日退出經營

高墾線9117、9127、9188、9189，國光客運8月31日起退出營運，由高雄及屏東客運接手。（資料照，高雄區監理所提供）

2025/08/19 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕國光客運全台有六十二條路線，由於公司虧損嚴重，擬停駛十四條路線，其中高墾線九一一七、九一二七、九一八八、九一八九，八月卅一日起，確定由高雄客運及屏東客運接手營運。

虧損嚴重 擬停駛14路線

國光客運在疫情之後，由於銀行還款還息到期，利息成本較重，今年上半年欠銀行卅多億元，目前欠款降至廿多億元。由於國光客運今年兩度延遲發薪，公路局要求優先強制整併高雄、屏東、墾丁六條路線，國光客運則另申請停駛八條中長途南部路線，總計擬停駛十四條路線。

針對優先整併的路線，公路局運輸組長梁郭國表示，高墾四路線原本即為國光、高雄及屏東客運共管經營，國光退出營運後，路線、班次不變，民眾不受影響。

至於一七七三屏東─恆春、一七八○屏東─佳冬─枋寮兩條路線，國光客運也規劃八月卅一日起退出營運。據了解，這兩條路線可能由屏東客運接手營運，現正進行相關行政程序。

至於其他八條路線，國光客運總經理任季男表示，包括台北到台南、台北到高雄、台北到屏東、台中到高雄、台中到台南、台中到屏東、桃園到高雄、中壢到高雄，現與公路局討論，積極尋找有意願接手業者。

