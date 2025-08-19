為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    考生錄取政大泰文被嘲諷 系主任：努力打破偏見

    新生網路報喜卻遭攻擊，政大東南亞語文系主任、副教授黎氏仁受訪表示，對偏見感到難過。（翻攝官網）

    2025/08/19 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學分發入學日前放榜，有網友在社群平台上發文，開心分享自己錄取政治大學東南亞語文學系泰文組，卻遭部分網友以「你是外勞系」、「是不是傻逼」等字眼嘲諷。該學系系主任表示，遺憾看到惡意言論的攻擊，顯示社會上對於東南亞仍停留在狹隘的刻板印象，將持續努力打破偏見，用知識和專業建立起台灣與東南亞之間的真誠連結。

    東南亞語文學系今年錄取56人

    政大東南亞語文學系系主任、副教授黎氏仁受訪指出，為配合國家「新南向政策」推動，二○一七年成立東南亞語文學系，教師團隊每年寒暑假帶學生到東南亞國家，進行實地文化參訪和海外實習，透過雙向交流，讓學生學習到與世界接軌的實際經驗，今年共錄取五十六名新生。

    配合新南向 就業前景寬闊

    黎氏仁表示，依官方統計資料，台灣近四十％的新增對外投資流向東南亞，企業對東南亞區域專業人才的需求急遽增加，東南亞語文學系學生畢業後有寬闊的就業前景，包括考上國家考試，從事與移民、外交、國際關係等相關工作；也有畢業生在非營利組織（NGO）貢獻所學，推動社會福利；還有許多畢業生進入台商企業、知名銀行，被派駐到東南亞擔任管理職。

    黎氏仁指出，為每一位勇於擁抱多元文化的系上學生感到驕傲，網路上惡意言論，顯示社會對於東南亞仍停留在狹隘的刻板印象，甚至對移工、新住民等群體存在偏見。

