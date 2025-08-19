接種疫苗、長效抗體需自費 推廣受限

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎指出，世衛組織已將「孕婦疫苗」與「長效單株抗體」列為RSV核心防治手段，目前納入公費的國家，「幾乎都是針對所有嬰兒」。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕面對RSV威脅，全球已有廿九個國家或地區建議嬰兒接種長效單株抗體，其中多數已納入公費或保險給付，且不限於高收入國家。台灣雖然ACIP（衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組）建議孕婦接種RSV疫苗或讓新生兒施打長效型單株抗體，但目前均屬自費，推廣受限。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎指出，世衛組織已將「孕婦疫苗」與「長效單株抗體」列為RSV核心防治手段，且未再提及短效型單株抗體，並建議對高風險嬰兒可同時採行兩者，美國則採「二擇一」的方式。目前納入公費的國家，「幾乎都是針對所有嬰兒」，但也有國家基於成本考量，採取「高風險優先」，如巴西、日本、葡萄牙等，至於孕婦疫苗，由於施打時機存在爭議，且部分研究顯示可能增加早產風險，因此納入公費的國家相對較少。

學者建議全嬰兒納入公費

台大公衛學院教授陳秀熙指出，早產兒接種長效單株抗體的成本效益無庸置疑，但若要擴大到足月嬰兒甚至所有嬰兒，就得看價格而定。價格偏高，僅少數情境下具有經濟效益，政策規劃應以「全嬰兒」為思考方向，若價格合理，就推動全面公費，若仍維持現價，則可先從高風險族群優先納入。

專家多認為，單次感染住院所帶來的醫療與社會成本，往往高於接種抗體，但現階段受限於價格與社會認知，全面公費仍有難度。李秉穎則表示，目前較可行的做法，是先讓高風險族群與弱勢家庭納入公費，若未來有更多藥廠投入、社會更多關注，就有機會逐步推動全面公費。

