嬰幼兒照護機構 群聚感染RSV遽增

RSV孕婦疫苗與長效型單株抗體比較

2025/08/19 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕嬰幼兒免疫系統與氣管尚未成熟，感染RSV後，病程變化快，嚴重時甚至致命。馬偕兒童醫院醫務部部長紀鑫透露，上週病房十二名病童中就有六人確診，「最近真的非常多」。值得注意的是，RSV還常以群聚形式在嬰幼兒照護機構爆發。

多起感染後迅速陷入危急

疾管署統計，今年八月四日至十日全國呼吸道病原檢出資料中，RSV位居第一。紀鑫提醒，新生兒與高風險族群可能在數小時內陷入危急，臨床已有多起驚險案例，一名僅十四天大的男嬰，沒有發燒卻突然喘鳴、發紺，血氧掉到六十二％，緊急插管六天才脫險；另一名一歲三個月的早產兒，在家出現憋氣、抽搐症狀，就醫後確診RSV，所幸插管一天後恢復；文獻也曾記載，一名四十天大的男嬰短短十二小時就從乾咳惡化至死亡，解剖還發現病毒已侵入腦部。

台中榮總兒童感染科醫師陳伯彥指出，疫情期間因戴口罩、限制探視，呼吸道疾病一度減少，但解封後全部「爆發出來」，托嬰中心、嬰兒室、月子中心都是RSV群聚熱區，像是去年中部卅五家產後護理之家，就有十三家爆發RSV群聚。

打長效型單株抗體防患未然

不過，環境控制難度極高，陳伯彥說，布沙發、桌面、鍵盤等物品難以消毒，病毒在手上可存活卅分鐘、在塑膠介面能撐上數小時，共用的媽媽教室、浴室也都是高風險區域，保母、訪客甚至兄姊都可能是帶原者，讓群聚「幾乎不可避免」，因此他建議更直接有效的措施，例如入住月子中心前應先接種長效型單株抗體，家長也應更重視感染控制，不是只挑裝潢與服務，才能帶動機構加強防護。

