台灣疫苗推動協會召開專家會議／每年2300嬰兒染RSV住院 防治刻不容緩

國內每年約有2300名1歲以下嬰兒因呼吸道融合病毒（RSV）住院，台灣疫苗推動協會上週召開「嬰兒RSV免疫防治策略專家會議」，呼籲政府與家長積極預防。圖左起為紀鑫、陳伯彥、李秉穎、陳秀熙及黃玉成。

2025/08/19 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕「寶寶只是流鼻水、咳嗽，原以為是小感冒，短短幾小時卻送進加護病房，甚至得插管急救。」這樣的案例在台灣並不少見。國內每年約有二三○○名一歲以下嬰兒因呼吸道融合病毒（RSV）住院，台灣疫苗推動協會上週召開「嬰兒RSV免疫防治策略專家會議」，盼政府與家長加強防範。

沒有特效藥 只能靠支持性療法

馬偕兒童醫院醫務部部長紀鑫指出，RSV初期症狀常被誤認為感冒，孩子多先出現流鼻水、發燒、咳嗽，之後可能急遽惡化，出現喘鳴、呼吸急促、活動力下降或咳痰不止，病程約三至八天，但免疫力低下的孩子可能拖至兩週，尤其一歲以下嬰兒、早產兒、慢性肺病或心臟病患者及免疫不全者，都是高風險族群。

他強調，RSV與流感不同，目前沒有特效藥，只能依靠支持性療法，例如輸液補充營養或使用呼吸器，病情嚴重時需住院治療甚至插管，預防才是最關鍵防線。

嬰兒、孕婦都有預防方式

林口長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，RSV在台灣全年都可能流行，防治主要有兩種方式，一是給嬰兒接種單株抗體，分成短效與長效兩種；二是孕婦在孕齡廿八至卅六週施打疫苗，將抗體傳給胎兒。台灣兒科醫學會最新建議，所有十二個月以下嬰兒都應接種長效型單株抗體，高風險幼兒可延伸至二歲，孕婦則建議於懷孕晚期完成疫苗接種。

應分階段全面納入公費

目前政府僅補助早產兒與先天性心臟病新生兒，每針短效單株抗體效力約一個月，需要連打六針；長效型抗體則屬自費，一針中和抗體可維持一年，但價格高達一萬六千元。台大公衛學院教授陳秀熙指出，長效型抗體具高成本效益，可依價格與財政狀況分階段推動，逐步全面納入公費。

紀鑫則建議地方政府率先補助，再逐步由中央接手；台中榮總兒童感染科醫師陳伯彥也主張「階段性納入」，甚至可結合企業捐助，共同營造更安全的成長環境。

先保障早產兒與弱勢嬰幼兒

疫苗推動協會理事長李秉穎認為，RSV長期被誤解為小感冒，但它可能在短時間內奪走嬰兒生命，既然有了預防選項，社會責任就是讓孩子都能獲得保護，可先保障早產兒與經濟弱勢家庭嬰幼兒，「至少先讓最需要的孩子獲得保護」。

