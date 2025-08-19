自由日日Shoot》台灣消保協會抽驗 市售30件枸杞全含重金屬

台灣消保協會公布檢驗30件市售枸杞，全數驗出重金屬。（記者葛祐豪攝）

2025/08/19 05:30

〔記者葛祐豪、許麗娟、林惠琴／綜合報導〕台灣未生產枸杞果肉，僅部分業者種植枸杞葉子使用，市售枸杞全為進口，其中九成以上來自中國。台灣消保協會抽樣各通路販售的卅件產品，竟全數驗出重金屬，主要包括鎘、鉛，連有機產品也難倖免，呼籲政府應針對「枸杞果乾製品」訂定專屬標準，並加強邊境檢驗。

中國進口產品占9成以上

枸杞被視為滋補聖品，台灣市售枸杞九成以上從中國進口，主要來自新疆、青海、甘肅等地。去年中國央視曾披露，青海、甘肅等地商戶為提升枸杞品相，違規使用工業硫磺等添色、增豔，恐導致肝腎功能衰竭。

有機產品也驗出鎘、鉛

台灣消保協會針對市售卅件枸杞產品進行檢測，發現所有樣品均檢出重金屬，主要包括鎘、鉛，依現行鮮果標準，其中四件鎘含量最高檢出○．○八一mg/kg，其中兩件為有機枸杞；還有兩件鉛檢出○．一三mg/kg。

台灣消保協會醫事委員、義大副教授劉麗芬指出，鎘與鉛為累積性重金屬，人體無法快速代謝，長期過量攝入會增加腎臟損傷、骨質疏鬆、神經系統損害及心血管疾病的風險，孕婦與兒童的敏感度更高。

台灣消保協會祕書長蔡明哲則說，政府現行檢驗標準僅針對台灣買不到的「枸杞鮮果」制訂，導致即使檢驗值相對過高，仍無法說其超標，「然而就是有驗出這麼多量的重金屬，長期食用仍有潛在健康風險」。政府應針對乾枸杞製品，訂定更合理的專屬標準，並加強邊境檢驗與市場稽查。

不過，食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，乾燥產品須以乾燥率回推，根據農業部枸杞乾燥率參考資料，以四倍為基準換算，因此乾枸杞應適用的重金屬含量標準值，鉛應為○．四mg/kg、鎘應為○．二mg/kg，對比消保協會抽驗結果，顯示均未超標。不過，仍須依衛生局行政調查為主，待後續收到消保協會函文，將函請業者所轄地方政府衛生局行政調查。

食藥署、中藥商推算均未超標

中藥商業同業公會全聯會也發聲明指「標準放錯、真相走樣」，強調依食品檢驗原則，乾貨驗出的數值需利用公式計算還原濃度，若用鮮果標準去對比果乾，因水分流失，重量減少，重金屬濃度自然看起來變高，產生「假性超標」。

對此，台灣消保協會強調該計畫是送行政院消保處審核，消保處有邀衛福部核准檢驗方法；這批樣本均送SGS（台灣檢驗科技公司）檢驗，曾詢問能否以乾燥率回推，SGS表示必須知道原始鮮果所含水分才能回推，因此該會檢驗結果是強調「全數驗出重金屬，並非超標」。

市售枸杞檢驗結果與鮮果標準對照

台灣市售的枸杞，九成以上從中國進口。（記者葛祐豪攝）

