（彰化）埤頭農民愛用豬屎肥 每分地省千元

畜牧業者駕駛裝有沼渣液槽車，免費提供農民灌入農田。（記者陳冠備攝）

2025/08/18 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕目前正值今年第二期稻作成長期，農民忙著下田打基肥，而在彰化埤頭鄉一帶，卻出現「豬屎肥」搶手現象。原來有養豬戶將豬隻排泄物，經過沼氣發酵處理成沼渣液，免費提供農民灌入農田，農民直呼效果好、每分地可省下千元化肥開銷，成了農村裡另類的循環經濟。

豬糞發酵成沼渣液 養豬戶免費送

「免費的最好啊！」農民笑著說，以往購買化肥加上請人工來施肥，每分地至少需花一千多元，如今改用沼渣沼液施肥，就可省下許多成本，以水稻田來說，播種前打基肥一次，成長期一至二次，抽穗前再追肥一次。這樣一來，四次就可省下五至六千元，也可減少對化肥依賴，友善土地。另外也發現，過去種植蔬菜後，需輪流休耕的田地，使用豬糞肥後可直接複耕，提升產能。

槽車直接澆灌農田 用於種菜不必休耕

畜牧場業者透露，豬糞經過乾濕分離、十天發酵與沼氣處理後，轉化為富含氮素與有機質的液肥，能有效替代尿素肥，並透過槽車直接澆灌農田，使用快速又方便，尤其適合水稻、韭菜、青蔥等作物的生長，其中蘆筍因需肥量高，更是農民首選。養豬戶也說，以前大家怕污染，現在卻是搶著要，真是所謂「風水輪流轉」。

湖埔社區大學執行長林淑玲說，以前的確有使用疑慮，但現今養殖環境與處理技術均大幅改善，沼液對土地友善，既能幫養豬戶解決排泄物去化問題，也能讓農民節省成本，隨著化肥價格居高不下，加上農村缺工，免費又實用的豬屎肥，正悄悄改變農田施肥方式，讓原本的廢棄物，變成了農田的好肥料。

