    首頁　>　生活

    自行車道管理缺失多 中市府︰逐步改善

    潭雅神綠園道7.5K-8K 處，因樹木浮根造成路面破損。（周永鴻提供）

    潭雅神綠園道7.5K-8K 處，因樹木浮根造成路面破損。（周永鴻提供）

    2025/08/18 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕審計部台中市審計處去年度審計報告直指觀旅局在休閒型自行車道管理上存在多項缺失。民進黨台中市議員周永鴻批評市府不僅對自行車道的升級和推廣欠缺長遠規劃，連基本維護管理都有缺陷，罔顧市民和遊客的安全，浪費自行車道的觀光潛力，台中市觀光旅遊局則表示將逐步改善。

    審計報告指出台中自行車道管理缺失包括公共意外責任險資訊未公開；監視器設置不足；民眾陳情案件從二○二二年至二○二四年八月高達五九五件，觀旅局未能定期分析與檢討；石岡旅客服務中心管理不善；民間認養成長趨緩，顯示推動民間認養成效不佳。

    周永鴻指出，潭雅神綠園道自行車道部分路段因樹木浮根導致路面破損，易發生危險，並建議在重要路口設置智慧號誌，降低車禍；民眾部分也常反映車道兩側雜草過長孳生蚊蟲等。這些都是疏於基本維護的鐵證，質疑市府對自行車道欠缺長遠的願景。

    觀旅局表示，部分自行車道場域已投保公共意外責任險，並張貼公告；自行車道監視畫面不足，將逐年評估增設；人民陳情案件每季皆彙整分析並定期檢討；石岡旅客服務中心也訂定使用管理辦法，每月派員督導，並限期廠商改善；潭雅神綠園道重要路口智慧號誌，預計九月發包；浮根影響路平問題，也將加強巡視，逐年編列經費改善。

