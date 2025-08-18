台中影像辨識車格 審計處質疑建置慢

審計處指台中市影像辨識停車格建置速度慢，交通局表示目前建置已達六成多。（中市府提供）

2025/08/18 05:30

去年度規劃840格 今年4月僅完成18% 交通局︰目前達6成多

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市推動智慧停車，審計部台中市審計處表示，市府規劃在去年度委外建置影像辨識車格八四○格，但截至今年四月止，僅建置一五七格，約一八．九三％；此外，部分地磁感應停車格有車輛久停，並未及早查處，影響民眾停車權益，要求改善；民進黨議員黃守達則批，市府在規劃與執行之間存在巨大落差，推動市政的效率完全不及格。

議員批效率差 規劃與執行有巨大落差

交通局表示，市府設置低位影像辨識設備，至今年八月四日止，已完成建置五八四格，達六成多，目前正測試中，其中今年九月就歌劇院周邊建置的二九六格，就開始辦理第一階段智慧停車無紙化收費上線。

歌劇院旁296格 無紙化收費下月上線

審計處指出，市府說要智慧停車，於去年度規劃由委外廠商建置影像辨識車格八四○格，但直至今年四月，完成比例一成八，進度嚴重落後，要求改進。

審計處並表示，依據中央法規規定，公有停車場應設置轄區內總格數二％的充電車格數，截至今年二月底止，停管處處列管營運中的公有路外停車場計三四三座，車格數四○一○三格，充電槍六一八槍，有近六成停車場未達規定比率，而法定建置期限為今年九月十三日，要求市府加快腳步。

議員黃守達批評，市府建置與啟用影像辨識智慧車格的步調非常拖沓，交通局去年即開始規劃於秋紅谷、國家歌劇院、國美館等停車率高的路邊建置約八九六格低位影像辨識（AVI）車格，但最近才要在九月八日啟用的第一波影像辨識無紙化車格卻僅有僅二九六格，達成率只有三三％，效率太差。

議員建議 人行道老舊破損應一併改善

議員林祈烽則質疑，交通局低位影像設備設於人行道路緣，但某些路段人行道老舊破損不堪，交通局應與建設局一併改善破損嚴重的人行道再安裝影像辦識設備，一舉兩得。

交通局強調，所轄管的公有路外停車場充電槍總數達八○四支，已超過法定數量八○二支；至於對車輛久佔車格部分，目前已建立相關通報機制，今年六月至今已通報約五十輛，若仍未駛離則拖吊移置保管。

