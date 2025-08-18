為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    布袋好美里海灘湧遊客 公廁像災後現場

    布袋鎮好美里海灘吸引遊客體驗摸文蛤樂趣，假日更是湧入戲水遊客。（好美船屋提供）

    布袋鎮好美里海灘吸引遊客體驗摸文蛤樂趣，假日更是湧入戲水遊客。（好美船屋提供）

    2025/08/18 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕暑假期間，嘉義縣布袋鎮好美里海灘吸引遊客體驗摸文蛤樂趣，假日海灘更是湧入戲水遊客，由於部分遊客缺乏公德心，在海灘亂丟保特瓶及塑膠袋等垃圾，公共廁所更像災後現場，滿地濕內衣褲未帶走，甚至衛生用品亂丟。好美社區發展協會連日來出動志工清理環境，心疼垃圾髒亂污染海灘環境，疾呼有關單位祭出公權力遏阻亂象。

    雲嘉南濱海國家風景區管理處及嘉縣環保局接獲好美社區發展協會陳情後，昨天都表示將研議解決方法，全力維護好美里海灘的風景與環境。

    好美社區發展協會表示，近十年來好美里海灘經過各界協力進行固砂造林，才恢復目前的美麗沙灘，希望朝綠色永續旅遊景點邁進，讓所有來到這裡的遊客都有最美好體驗，不料近兩個月隨著海浪帶來大量文蛤「這個上帝給的禮物」，湧入「淘金」兼消暑人潮，卻因部分缺乏公德心遊客在海灘亂丟垃圾，破壞環境。

    志工指出，有大人讓小孩換上乾淨的衣服後，脫下來的濕衣物隨手丟棄在公共廁所，並未帶走，清理環境時也發現衛生用品亂丟，希望遊客帶走歡樂，但不是把垃圾髒亂留下來，呼籲遊客發揮公德心，共同守護這片美麗的海灘環境。

