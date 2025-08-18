為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    嘉縣基層棒球隊移地訓練 盼補助交通費

    嘉義縣基層棒球隊蓬勃發展，縣府教育處將協助各校隊減輕交通經費壓力。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    2025/08/18 05:30

    聘專人開車或租車較無彈性 建議明定搭遊覽車距離範圍

    〔記者王善嬿、王姝琇／綜合報導〕嘉義縣近一個多月接連發生忠和、民和國中棒球隊到外縣市比賽或移地訓練，途中發生車禍意外，凸顯交通安全問題；有基層棒球隊教練建議縣府，明定球隊移地訓練搭遊覽車的距離範圍，提供經費補助，實質解決困境。縣府教育處長李美華昨天回應，近期將邀集全縣有設置體育班或競賽團體的學校代表開會，研商精進相關措施，提升外出比賽交通安全。

    教練帶隊兼司機成常態

    李美華說，鑑於上月十日忠和國中棒球隊選手與教練前往台東縣比賽途中發生車禍，造成八人受傷，以及本月十五日民和國中棒球隊南下移地訓練回程途中發生車禍，造成教練與球員共八人受傷，教育處將強化學校參加外縣市比賽交通安全措施，包括避免由教練或行政人員自行駕駛，改以租車或搭乘大眾運具。

    教處將評估編列預算協助

    基層棒球隊教練反映，球隊一年運作費用至少需一二○至一五○萬元，考量經費與移地訓練頻率、車程距離，教練帶隊比賽兼司機載送球員「校長兼撞鐘」成為各隊常態；因車程距離不一，若硬性規定聘專人開車或租車的作法較無彈性，建議縣府明定球隊移地訓練搭遊覽車的距離範圍，提供交通補助經費，實質解決問題。

    李美華表示，近期將針對各校隊參賽頻率、地點、人數及預算需求進行調查，做為編列年度預算評估，協助各校隊減輕交通費壓力，並請各校出發前召開交通安全說明會，提升行程安全。

    民和國中2棒球隊員 拔管自主呼吸

    此外，民和國中棒球隊八名傷者目前狀況大多穩定，台南市體育局長陳良乾昨代表市長黃偉哲分別前往柳營、佳里、永康奇美與成大醫院探視傷者並慰問家屬。許姓教練顱內出血，昏迷指數好轉，傷勢較嚴重的陳姓、黃姓球員，一度昏迷插管，目前已拔管可自主呼吸，生命徵象穩定，其餘球員仍住院治療中。

