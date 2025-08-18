祈全運會順利 雲林迎請5神尊駐駕

雲縣府迎請五宮廟神尊駐駕縣立田徑場，祈求全運會順利。（記者李文德攝）

2025/08/18 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕二○二五全國運動會（簡稱全運會）由雲林縣政府承辦，為求賽事順利，昨天迎請縣內五座宮廟神尊坐鎮。縣府表示，為留住金牌，祭出每面卅五萬元獎金，鼓勵縣內運動好手為雲林爭光。

拚留住金牌 縣府加碼獎35萬元

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、縣議長黃凱、縣府首席顧問張清良、交工局長汪令堯、教育處長邱孝文、民政處副處長陳良駿等人，昨將五座神尊安座至縣立田徑場。陳良駿指出，迎請北港朝天宮、虎尾天后宮媽祖、虎尾順天宮關聖帝君、虎尾永興宮玄天上帝、虎尾德興宮池府千歲，駐駕田徑場至全運會結束。

張麗善指出，上屆全運會雲林奪得三金十二銀十銅，希望這屆雲林地主隊發揮在地優勢，加碼鼓勵雲林代表隊，選手奪金獎金由卅萬加碼為卅五萬元。

邱孝文表示，預估連續六天賽事有七千三百多名選手參賽，考量雲林幅員遼闊，避免選手舟車勞頓，縣府與七家宮廟合作，提供香客大樓一○六八個床位給選手住宿，包含斗六南聖宮卅八人、斗南順安宮四百人、虎尾天后宮兩百五十人、口湖下崙福安宮及台西五條港安西府各一百人、四湖參天宮及四湖海清宮各四十人，優先提供選手及教練住宿。

