為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    獎勵壯世代重返職場 最高領6萬

    2025/08/18 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕家住基隆的六十六歲蕭先生，多年前因照顧長輩離開職場，長輩往生後，他想再找工作。由於他曾任船舶輪機長，有機械維修技能專長，勞動部基隆就業中心媒介他到船舶零件維修公司上班，蕭先生工作時間符合規定後，成功領到勞動部六萬元獎勵金。相關資訊可電洽2422-5263基隆就業中心或2451-5020六堵分站，也可上台灣就業通網站查詢。

    勞動部推動「五五Plus就業促進措施」，鼓勵離開職場連續達三個月以上、五十五歲以上或依法退休的四十五歲以上民眾，透過公立就業機構媒合工作。

    基隆就業中心主任蔡春堂說，勞動部「五五Plus就業促進措施」，全職者穩定任職滿九十日，可申請三萬元獎勵金，續任滿一百八十日，再領三萬元。他強調，續任滿一百八十天，再領三萬元，必須到另外一家公司全職工作，才能申請。一旦申請二次共六萬元獎勵金，就無法再申請。另外，部分工時者每次上限一萬五千元，最多二次。

    蔡春堂表示，企業依「五五Plus就業促進措施」雇用員工，雇主若提供教育訓練、彈性工時、家庭照顧協助等友善措施，並依法投保，也可申請「職場支持輔導費」，每月補助三千元，最長十二個月，年度上限三十萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播