獎勵壯世代重返職場 最高領6萬

2025/08/18 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕家住基隆的六十六歲蕭先生，多年前因照顧長輩離開職場，長輩往生後，他想再找工作。由於他曾任船舶輪機長，有機械維修技能專長，勞動部基隆就業中心媒介他到船舶零件維修公司上班，蕭先生工作時間符合規定後，成功領到勞動部六萬元獎勵金。相關資訊可電洽2422-5263基隆就業中心或2451-5020六堵分站，也可上台灣就業通網站查詢。

勞動部推動「五五Plus就業促進措施」，鼓勵離開職場連續達三個月以上、五十五歲以上或依法退休的四十五歲以上民眾，透過公立就業機構媒合工作。

請繼續往下閱讀...

基隆就業中心主任蔡春堂說，勞動部「五五Plus就業促進措施」，全職者穩定任職滿九十日，可申請三萬元獎勵金，續任滿一百八十日，再領三萬元。他強調，續任滿一百八十天，再領三萬元，必須到另外一家公司全職工作，才能申請。一旦申請二次共六萬元獎勵金，就無法再申請。另外，部分工時者每次上限一萬五千元，最多二次。

蔡春堂表示，企業依「五五Plus就業促進措施」雇用員工，雇主若提供教育訓練、彈性工時、家庭照顧協助等友善措施，並依法投保，也可申請「職場支持輔導費」，每月補助三千元，最長十二個月，年度上限三十萬元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法