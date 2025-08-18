為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北市就服處徵才 釋1066個職缺

    2025/08/18 05:30

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市就業服務處今天起至廿二日將在各就服站展開五天現場徵才，共邀集廿九家企業，提供一○六六個工作機會，涵蓋旅宿、餐飲、醫療、零售、運動休閒服務、公共自行車租賃，以及運輸物流、照顧服務及保全清潔等類別。

    因應中秋節將至，統一企業旗下之統一速達，開出上百中秋短期時薪職缺；Libreadry巢屋麵包亦釋出廿個中秋短期計時職缺。太平洋崇光百貨（SOGO百貨）釋出廿九個工作機會，涵蓋工務、商場營運管理、顧客服務、貴賓廳服務、出納收銀人員等。

    統一超商、全家便利商店、全聯實業（大全聯）、小北百貨、統康生活事業（Mia C’bon頂級超市／家樂福超市）等零售業，共釋出上百職缺，包含儲備幹部、門市人員、維修技術員與門市兼職計時人員等。金永欣、采鋐、四正勤、暖心四家長照機構，釋出照顧服務員職缺。

    旅宿餐飲業方面，沃田旅店、柯旅天閣、東棧與晶華國際酒店／北投晶泉丰旅釋出房務人員、會計專員、採購專員、櫃台接待等職缺；頑味國際釋出內場師傅職缺，薪資上看五十Ｋ；六角國際—英格莉莉與Chatime除釋出儲備幹部、店長、副店長、組長等管理職缺，也有兼職人員職缺。

