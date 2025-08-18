為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北市空維區擴大 補檢期間進入仍開罰

    市府轉運站周邊為空氣品質維護區，管制高污染車輛進入。（記者董冠怡攝）

    市府轉運站周邊為空氣品質維護區，管制高污染車輛進入。（記者董冠怡攝）

    2025/08/18 05:30

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市從二○二一年起劃設「空氣品質維護區」，管制高污染車輛進入市府轉運站、國父紀念館及新生南路至松江路南北向車道等地。過往民眾普遍認為，若車輛逾期未完成排氣定期檢驗，會寄發「限期補檢通知」，並於期限內補檢即可免罰，不過陸續有市民反映，補檢期間進入空維區仍被開罰。市議員曾獻瑩說，最近一年相關陳情達三六九件，要求市府說明清楚，排氣定檢和空維區是兩回事，避免混淆；環保局允諾研議在催檢通知單載明。

    民眾陳情多 議員促市府說清楚

    有民眾原本應於四月卅日完成車輛排氣定檢，但並未照做，環保局五月九日寄出限期補檢通知，要求六月九日前完成，原本以為只要如期補檢就好，但五月一日進入空維區被執法人員舉發，事後雖完成補檢，仍因先前進入空維區挨罰，質疑制度不合理。

    曾獻瑩提到，近一年有三六九件空維區的陳情案件，顯示排氣定檢制度、空維區政策缺乏整合，建議環保局在限期補檢通知中明確提醒，駕駛人完成車輛檢驗前應避免進入空維區，並讓民眾能夠預見到可能的裁罰。環保局官網顯示，違反北市空維區規定可處五百元至六萬元罰鍰，以機車為例，違規可處五百元。

    環保局︰研議於催檢通知載明

    環保局回應，違反排氣定檢規定、違規進入空維區，涉及不同法規，非屬同一行為，依法應分別處罰，考量民眾違反事由均屬車輛排氣未定檢，容易造成混淆，後續將研議於催檢通知單一併載明空維區相關規定。

