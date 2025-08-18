為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《北市》捷運北環段施工釀塞車 劍南路站明會勘

    台北市敬業二路部分路段因捷運施工封閉，步行民眾可從旁邊走道通行。（記者董冠怡攝）

    台北市敬業二路部分路段因捷運施工封閉，步行民眾可從旁邊走道通行。（記者董冠怡攝）

    2025/08/18 05:30

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市現有五條捷運路網施工中，包括信義線東延段、萬大中和線、北環段、南環段及東環段，將陸續於二○二五年至二○三二年完工，施工勢必縮減行車空間及用路人繞道而行，甚或影響周邊商家生意，文湖線的劍南路站正在施作北環段工程，站前的北安路、敬業二路，就分別被民眾抱怨塞車、封路，十分不便，市議員陳宥丞表示，基於工程必要能夠體諒，但別讓捷運交通黑暗期淪為地獄夢魘。市府捷運工程局十九日上午九點半將會勘調整。

    5捷運路網施作 最久2032年完工

    根據捷運局官網，截至七月統計，信義線東延段進度八成六、預計二○二五年完工；萬大中和線進度八成、二○二七年完工；北環段及南環段進度三成、二○三一年完工；東環段進度七％、二○三二年完工。

    北環段橫跨新北市與台北市士林區、中山區，從新北產業園區站至劍南路站。其中，劍南路站接連被通勤族抱怨，先是士林民眾反映施工佔道塞車嚴重，車流恐回堵至自強隧道口，會勘後透過護欄退縮等方式改善；陳宥丞說，近日也有民眾陳情北安路及敬業三路口設計對機車族不友善，幾十公尺內需連續變換車道，敬業二路口封閉卻無替代動線。

    增槽化線 機車騎士被迫跨越吞罰

    市議員鍾佩玲說，士林區民眾不斷反映至善路至故宮路的路段右側及路口，突被畫上數個槽化線，詢問才知是交工處為配合捷運局施工所繪，但未確實考慮用路人需求，導致汽機車爭道，騎士被迫跨越槽化線吞罰單。

    南環段還未封路施工 地方剉咧等

    此外，市議員耿葳指出，文山區老舊社區多，現有聯外道路因社宅政策，吸引人口、車輛大量湧入，道路容許交通流量已飽和，南環段施工路段幾乎都在文山，加上既有交通瓶頸，可預期將造成交通黑暗期，目前還未封閉施工，民眾早已憂心忡忡，尤其Y3、Y4站施工圍籬貼近民宅，最近處僅九十公分，出入不便同時影響店家生計。

    捷運局︰槽化線縮小今進場改善

    捷運局回應，劍南路站敬業二路預計封閉至明年底，目前可由北安路七七○巷轉入敬業一路或植福路通行；中影文化城門口（至善路）至故宮路口間，槽化線縮小、路肩線補繪、標線劃設等調整預計十八日進場改善完成。

    南環段新光路及萬壽路的交維，前年底、去年初已陸續開始架設；木柵路二段（Y3）預定八月底開始第一階段交維，木柵路一段（Y4）目前進行試院路四巷拓寬中，預定九月中開始第一階段交維，包括人行道削減、架設鋼護欄，實際仍將視會勘結果微調。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播