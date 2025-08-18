《北市》捷運北環段施工釀塞車 劍南路站明會勘

台北市敬業二路部分路段因捷運施工封閉，步行民眾可從旁邊走道通行。（記者董冠怡攝）

2025/08/18 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市現有五條捷運路網施工中，包括信義線東延段、萬大中和線、北環段、南環段及東環段，將陸續於二○二五年至二○三二年完工，施工勢必縮減行車空間及用路人繞道而行，甚或影響周邊商家生意，文湖線的劍南路站正在施作北環段工程，站前的北安路、敬業二路，就分別被民眾抱怨塞車、封路，十分不便，市議員陳宥丞表示，基於工程必要能夠體諒，但別讓捷運交通黑暗期淪為地獄夢魘。市府捷運工程局十九日上午九點半將會勘調整。

5捷運路網施作 最久2032年完工

根據捷運局官網，截至七月統計，信義線東延段進度八成六、預計二○二五年完工；萬大中和線進度八成、二○二七年完工；北環段及南環段進度三成、二○三一年完工；東環段進度七％、二○三二年完工。

北環段橫跨新北市與台北市士林區、中山區，從新北產業園區站至劍南路站。其中，劍南路站接連被通勤族抱怨，先是士林民眾反映施工佔道塞車嚴重，車流恐回堵至自強隧道口，會勘後透過護欄退縮等方式改善；陳宥丞說，近日也有民眾陳情北安路及敬業三路口設計對機車族不友善，幾十公尺內需連續變換車道，敬業二路口封閉卻無替代動線。

增槽化線 機車騎士被迫跨越吞罰

市議員鍾佩玲說，士林區民眾不斷反映至善路至故宮路的路段右側及路口，突被畫上數個槽化線，詢問才知是交工處為配合捷運局施工所繪，但未確實考慮用路人需求，導致汽機車爭道，騎士被迫跨越槽化線吞罰單。

南環段還未封路施工 地方剉咧等

此外，市議員耿葳指出，文山區老舊社區多，現有聯外道路因社宅政策，吸引人口、車輛大量湧入，道路容許交通流量已飽和，南環段施工路段幾乎都在文山，加上既有交通瓶頸，可預期將造成交通黑暗期，目前還未封閉施工，民眾早已憂心忡忡，尤其Y3、Y4站施工圍籬貼近民宅，最近處僅九十公分，出入不便同時影響店家生計。

捷運局︰槽化線縮小今進場改善

捷運局回應，劍南路站敬業二路預計封閉至明年底，目前可由北安路七七○巷轉入敬業一路或植福路通行；中影文化城門口（至善路）至故宮路口間，槽化線縮小、路肩線補繪、標線劃設等調整預計十八日進場改善完成。

南環段新光路及萬壽路的交維，前年底、去年初已陸續開始架設；木柵路二段（Y3）預定八月底開始第一階段交維，木柵路一段（Y4）目前進行試院路四巷拓寬中，預定九月中開始第一階段交維，包括人行道削減、架設鋼護欄，實際仍將視會勘結果微調。

