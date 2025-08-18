兒虐事件頻傳！北市700幼兒園 竟3年稽查1次

台北市長蔣萬安任內重大兒虐事件

2025/08/18 05:30

蔣萬安上任2年半未提升稽查頻率 教育局︰19名承辦人 平均需管理37間

〔記者蔡愷恆、董冠怡／台北報導〕北市近期再爆出文山區幼兒園兒虐案件，北市教育局本月十六日對外指出，今年五月接獲家長陳情後隔日實地稽查，兩名施暴教保員已送交檢方，共有八名幼童受害。台北市長蔣萬安上任至今兒虐事件層出不窮，經記者查證發現，北市教育局針對台北市七百家公、私立幼兒園，竟每三年才稽查一次，該文山區幼兒園最近一次稽查日期竟是去年十二月十七日的公安稽查，也未發現問題。市議員洪婉臻批評，蔣上任至今二年半竟未提升稽查頻率，三年一次根本不符合家長期待。

請繼續往下閱讀...

平均每月每人僅稽查1至2間

對此，教育局解釋，學前教育科稽查員與園務管理分區承辦人目前僅十九人，然台北各類型教保服務機構共有七百間，每位承辦人配有稽查員協助，需負責一至二個行政區，平均每人需管理約卅七間幼兒園，平均每月每人僅會稽查一至二間幼兒園，因此每間幼兒園需三年才能進行一次全面稽查。現場稽查項目包括檢查幼兒園的辦學條件、環境及安全設施，評估教育質量，確保符合相關標準，並配合中央政府推動多樣化學前教育政策執行，進行多樣就學補助政策規劃、撥補及管理，並負責教保服務人員的資格審查與登記。

洪婉臻︰3年1次不符家長期待

洪婉臻認為，教育局負責稽查人數過少、間數過多，導致教育局面對兒虐事件經常「慢半拍」、無法立即協助受害者與家屬，或及早發現受虐案件，尤其三年才稽查一輪「實在太久了」，這樣的頻率完全無法滿足家長對幼兒安全的期待，更遑論當校方刻意隱匿問題時，市府根本無從掌握。她表示：「孩子在幼兒園受了傷害，本來就很難清楚表達，市府如果還要三年才去一次，當然會讓家長懷疑孩子的安全。」

洪促加強事前預防 非事後檢討

洪婉臻也批評市府總是「事後諸葛」，因人力不足、資源不到位，導致案件一再發生，事後才說要檢討、要精進。「如果前端稽查能夠更積極、投入更多人力資源，其實很多問題早就能被發現並及早處理，而不是等到事情發生了才告訴家長要改進。」洪婉臻強調，孩子送到幼兒園，都是家長心頭的寶貝，蔣萬安市長自己也是三寶爸，怎麼可以總是慢半拍？大家期待的是市府能事前預防，而不是等到事發後才震怒、才生氣。

教育局︰核定增4人 尚未補上

教育局表示，針對文山區幼兒園案該局去年十二月十七日進行公安稽查，有關調查人力部分，去年市府已核給教育局增加四位人力，但目前還未補上。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法