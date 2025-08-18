雨後百蛙齊鳴 高雄駱駝山喜見「中國樹蟾」

中國樹蟾。（簡仲信提供）

2025/08/18 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄地區經過日前連日大雨後，駱駝山區又見保育類中國樹蟾身影。前金潭國小校長簡仲信表示，中國樹蟾難得現身，會在大雨後，從樹梢下到積水處繁殖，因海軍陸戰隊九九旅施工及管制進出，他與中國樹蟾暌違三年，然而「生命自會找到出口」，喜見百蛙爭鳴再現。

高雄地區下了一個多星期大雨，駱駝山區深夜傳來陣陣蛙鳴，簡仲信與林園愛鄉協會理事陳俊強深夜連袂探查，辨識出中國樹蟾、小雨蛙、澤蛙、褐樹蛙等蛙類叫聲，此起彼落。

簡仲信曾全國走透透探查蛙類，擔任金潭國小校長時打造「荷塘月園」蛙類生態池。他說，駱駝山區有許多海軍陸戰隊九九旅駐地，管制森嚴，人為開發少，成了蛙類天堂，可見中國樹蟾、花狹口蛙、小雨蛙、虎皮蛙、褐樹蟾、貢德氏赤蛙、澤蛙、黑眶蟾蜍等蛙類，且數量非常多。

簡仲信說，原本最好觀測點是勾踐營區五百公尺障礙場，後因工程致生態環境改變，加上軍方管制進出，他長達三年未見過中國樹蟾，最近大雨造成地面積水，卻正逢蛙類繁殖期，因而尋找其蹤跡。

簡仲信說明，中國樹蟾平常躲在樹洞，很難見得到，必須要下過雨，然而雨不大，也僅能聽到樹梢傳來高亢的叫聲，要親睹其芳蹤，就要下完大雨，低窪、草叢積水，牠會精準掌握時間，從樹上下來鳴叫、交配、產卵，產下的卵不到一天就孵化成蝌蚪，十餘天長成幼蛙。

