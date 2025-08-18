為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《審計部點名》高捷岡山車站運量差 捷運局：穩定成長

    高捷岡山車站被審計部點名，去年下半年運量不如預期，捷運局說運量穩定成長，今年一到七月成長十四％。（記者王榮祥攝）

    高捷岡山車站被審計部點名，去年下半年運量不如預期，捷運局說運量穩定成長，今年一到七月成長十四％。（記者王榮祥攝）

    2025/08/18 05:30

    啟用半年58萬人次 僅預估值39％ 今年1至7月較去年成長逾14％

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運RK1岡山車站去年六月啟用，至去年底累計運量五十八萬餘人次，僅達預估值卅九％，被審計部點名應改善；高市捷運局指出，岡山車站運量穩健成長，今年一到七月較去年成長逾十四％。

    審計部高市審計處說明，高市府積極推動岡山路竹延伸線第一階段捷運建設計畫，將捷運紅線R24南岡山站，往北延伸至RK1岡山車站站，打造高雄北側全方位轉運中心，期帶動岡山地區發展及紓解各項重大計畫未來衍生的交通需求。

    審計處檢視第一階段已於去年六月卅日通車，至去年底，累計實際運量約五十八萬餘人次，僅占綜合規劃報告書同期間預計運量一四九萬餘人次的卅九％，運量雖持續成長，但與預估運量仍有差距，未能支應本業營運收支差短，應檢討改善。

    規劃結合活動、縮短班距、整合轉乘

    高市捷運局說明，會與高雄捷運公司討論，短期策略聚焦活動結合與服務優化，包括結合跨年、演唱會等大型活動，彈性調整營運時間、縮短班距，並配合TPASS政策積極宣傳，鼓勵民眾使用公共運輸；中長期策略則以多元發展，強化捷運與其他大眾運輸轉乘整合，提供便捷轉乘環境、善用場站空間開發商業設施，吸引人潮與商機，以提升運量。

    預計今年全年運量可望達140萬人次

    捷運局進一步指出，RK1岡山車站去年六月營運後，運量持續穩定成長，統計今年一到七月平均月運量約十一萬人次，較去年成長十四．六％，預估今年全年運量可望達一百四十萬人次

    此外，捷運局積極辦理捷運周邊聯合開發案，RK1岡山站前兩宗基地預計聯開完工後，可引入五二五戶、約兩千人，預期有助岡山站運量再提升。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播