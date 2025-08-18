《審計部點名》高捷岡山車站運量差 捷運局：穩定成長

高捷岡山車站被審計部點名，去年下半年運量不如預期，捷運局說運量穩定成長，今年一到七月成長十四％。（記者王榮祥攝）

2025/08/18 05:30

啟用半年58萬人次 僅預估值39％ 今年1至7月較去年成長逾14％

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運RK1岡山車站去年六月啟用，至去年底累計運量五十八萬餘人次，僅達預估值卅九％，被審計部點名應改善；高市捷運局指出，岡山車站運量穩健成長，今年一到七月較去年成長逾十四％。

審計部高市審計處說明，高市府積極推動岡山路竹延伸線第一階段捷運建設計畫，將捷運紅線R24南岡山站，往北延伸至RK1岡山車站站，打造高雄北側全方位轉運中心，期帶動岡山地區發展及紓解各項重大計畫未來衍生的交通需求。

審計處檢視第一階段已於去年六月卅日通車，至去年底，累計實際運量約五十八萬餘人次，僅占綜合規劃報告書同期間預計運量一四九萬餘人次的卅九％，運量雖持續成長，但與預估運量仍有差距，未能支應本業營運收支差短，應檢討改善。

規劃結合活動、縮短班距、整合轉乘

高市捷運局說明，會與高雄捷運公司討論，短期策略聚焦活動結合與服務優化，包括結合跨年、演唱會等大型活動，彈性調整營運時間、縮短班距，並配合TPASS政策積極宣傳，鼓勵民眾使用公共運輸；中長期策略則以多元發展，強化捷運與其他大眾運輸轉乘整合，提供便捷轉乘環境、善用場站空間開發商業設施，吸引人潮與商機，以提升運量。

預計今年全年運量可望達140萬人次

捷運局進一步指出，RK1岡山車站去年六月營運後，運量持續穩定成長，統計今年一到七月平均月運量約十一萬人次，較去年成長十四．六％，預估今年全年運量可望達一百四十萬人次

此外，捷運局積極辦理捷運周邊聯合開發案，RK1岡山站前兩宗基地預計聯開完工後，可引入五二五戶、約兩千人，預期有助岡山站運量再提升。

