    首頁　>　生活

    反核三重啟 愛屏東晚會後天登場

    2025/08/18 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕核三重啟公投將於八月廿三日登場，核三廠所在地屏東縣，不同意與同意重啟的陣營，紛紛把握時間展開最後衝刺。

    繼屏東、高雄、台南數十個公民團體十五日共同在屏東市舉辦核三不重啟屏東晚會，受到鄉親熱烈響應後，廿日晚間六點半至八點半在屏東縣立體育館內，還有一場反核三重啟公投「愛屏東顧鄉土之夜」，邀請民眾踴躍出席，可自由進場，不須提前報名與現場報到。

    這項活動訴求「屏東人不能把核廢料留給下一代！」，主張核三不重啟，呼籲民眾八月廿三日公投投下「不同意」。

    藍辦《新核能時代》放映會

    另外，國民黨立委蘇清泉、屏東縣議員黃明賢服務處昨日則是在屏東市瑞光社區活動中心，舉辦「破除迷思．理性對話—《新核能時代》放映會」，活動主張支持核三在安全無虞下延役，因台灣承受不起「非核家園」的代價，蘇清泉、議員黃明賢、蘇資婷等人均出席，現場邀請台電前核能技術經理羅富國與民眾交流。

    針對經濟部長郭智輝日前在立院答詢時表示「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」，蘇清泉批評指出，此話嚴重失言、失格，台中火力發電廠同樣有敦親睦鄰經費，但台中人也不遺餘力在反對。

