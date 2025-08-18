揮別颱風、豪雨 小琉球單日遊客破萬

小琉球海域仍有許多漂流木。（記者陳彥廷攝）

2025/08/18 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東國旅熱點小琉球今年受到颱風及西南氣流還有熱帶低氣壓等侵襲，暑假旅遊旺季交通船停航天數達到一週，對當地觀光業造成不小影響，直到上週末天氣才放晴，陸續出現久違的遊客人潮，就在暑假黃金週末，單日登島遊客人數首度突破一萬人次，島上各景點人頭鑽動，相當熱鬧。

今年暑假慘淡 首迎黃金週末

今年暑假前半段因為颱風、豪雨不斷攪局，導致琉球島上觀光旺季不旺，業者慘淡經營，眼看接下來週六就是俗稱的農曆七月「鬼門開」，民俗禁忌對親水性高的小琉球及墾丁又是一大挑戰。

請繼續往下閱讀...

7月住宿率 比往年下滑7成

「最慘七月！」琉球島上一名洪姓民宿業者說，今年七月可說是開業二十年來最慘的一個月，因為不是颱風來襲，就是豪大雨下不停，導致交通船班無法開航，而且都是在週日發生，讓週六訂房的遊客不是延期就是取消住宿，整個七月的住宿率較往年大幅下滑七成左右，只能期盼接下來的中秋連假能有好天氣，吸引遊客前來度假。

海岸、沙灘漂流木 迄未清完

另一名水上遊憩業者表示，颱風過後，除了住宿率低，琉球各海岸及沙灘全是漂流木，至今尚未清除完畢，遊樂船螺旋槳因為打到漂流木差點損壞，沒有沙灘美景可欣賞，連一日遊的觀光客也很少，業績慘淡。

除了小琉球以外，國旅聖地墾丁同樣也遭逢最慘淡的七月，據墾管處統計，今年七月僅二十萬人造訪墾丁，這種情況過去只在疫情期間出現，主因是受颱風及持續性的豪大雨影響，住房率嚴重下滑。

屏東縣觀光協會總幹事吳炫東還發現，近年來遊客到墾丁旅遊一日來回的比例變高，影響墾丁地區整體住房率，今年下半年連假增多，希望可為觀光地區帶來住房人潮。

小琉球上週末單日遊客突破萬人。（記者陳彥廷攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法