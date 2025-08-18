跨島嶼3族合造南島船 龍骨接合

台東部落大學南島船造舟課程，進入船身龍骨接合階段。（東縣府提供）

2025/08/18 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東原住民部落大學在杉原灣打造的海洋學習基地由原住民以傳統工法建造，通過楊柳颱風考驗後，由關島查莫洛、蘭嶼達悟族，以及阿美族莿桐部落跨族群聯手建造中的南島船進行龍骨接合，象徵船體正式進入成型的重要階段，預計十月辦理下水儀式。

達悟族塗雞血 阿美族灑酒 查莫洛族椰油祈福

台東部大開辦「跨島嶼南島船造船」培訓課程於七月初開課，由來自關島查莫洛航海復振組織的負責人Ronald Acfalle、蘭嶼達悟族造船工藝師謝福生，以及莿桐部落Fudafudakan船團團長劉裕義，共同設計屬於台東的南島舟船樣式，由培訓課程的學員學習造船，從熟悉木材、黃藤等造船材料及造船工具著手，再砍劈木頭、拼板及編綁船身。

台東縣府原民處說，傳統工法建造的海洋學習基地日前飽受楊柳颱風猛烈吹襲，但屹立不搖，展現了南島語族傳統建築精湛的工藝技藝與智慧。颱風過後，順利進行龍骨、船頭、船尾接合，由學員依循造船師指示，將椰子油塗抹於龍骨與船頭船尾；最後由達悟族造船師謝福生以雞血塗抹船身，向祖靈報告新船即將誕生。為求龍骨順利接合，阿美族傳統祈福，以灑酒禮向海神與祖靈祈求造船順利平安，查莫洛族Ronald Acfalle以椰子油進行祈福，Ronald說明，椰子油在南島世界普遍具有生活、儀式與醫療之重要性。

