桃竹苗商圈聯盟成立 跨區合作

桃園市商圈產業聯合會在忠貞新村文化園區舉辦「白色派對」音樂晚會。（記者李容萍攝）

2025/08/18 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市商圈產業聯合會為促進桃竹苗地區商圈合作與觀光產業聯動發展，昨晚在桃園市平鎮區忠貞新村文化園區舉辦「白色派對」音樂晚會，活動融合音樂、美食與文化，營造輕鬆歡聚的氛圍，展現商圈交流的新樣貌，桃竹苗三地商圈代表、產官學界人士齊聚一堂，共同見證象徵桃竹苗生活圈一日遊的「桃竹苗商圈聯盟」起手式。

此活動以「白色派對」為主題，融合音樂、美食與文化，與會者清一色穿著白色衣服，營造輕鬆歡聚的氛圍，展現商圈交流的新樣貌。桃園商圈產業聯合會總會長王根深、苗栗縣商圈產業聯盟召集人劉月梅、新竹商圈產業聯合會籌備主委彭美善代表桃竹苗三地商圈共同簽署「桃竹苗商圈聯盟」合作備忘錄，開啟區域合作新篇章。包括經濟部商業發展署長蘇文玲、交通部觀光署遊憩科長賴芊曄、桃園市政府經濟發展局長張誠、桃園市新住民聯合服務中心執行長李紹偉等人到場見證。

王根深表示，桃竹苗三地商圈在地緣、文化與產業上具高度互補性，成立聯盟不僅是跨區合作，更是落實推動永續觀光的關鍵起點，也讓外界看見地方觀光產業攜手前行的堅定決心，未來該聯盟將透過資源共享、品牌聯合行銷與觀光串聯推廣地方特色，提升整體產業競爭力。

