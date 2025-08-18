為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    大溪韭菜花季 8/30中庄農場開跑

    桃園大溪韭菜花田含苞待放，準備進入盛開期。 （記者李容萍攝）

    2025/08/18 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區大漢溪沿岸是北台灣最大韭菜產銷地，所產韭菜不只清香、口感清脆，韭菜花於每年九月盛開，雪白色的花又被稱「九月雪」。「二○二五桃園大溪韭菜花季—徜徉浪漫音樂九月雪Chill」系列活動將於八月卅日至九月廿日展開。

    市府農業局以產地到餐桌為主題，邀集在地農園與各農村再生社區齊聚大溪蕃薯藤有機農場辦理「韭鄉質感餐桌活動」，透過農場走讀、風土料理與分享，實踐「食當地、食當季、食低碳、食永續」的價值。

    農業局長陳冠義昨表示，今年桃園大溪韭菜花季將在大溪中庄休閒農業區展開，結合花田裝置藝術提供遊客拍照打卡，搭配食農教育將大溪韭菜、大溪豆腐、豆干入菜及融入DIY特色料理，以當季新鮮食材，從開胃菜、主餐、甜點等規劃十道特色料理，搭配有機農場導覽，讓遊客認識永續農法、食農教育與生活美學。

    天天有音樂欣賞和小農市集

    該協會總幹事李志浩說，從九月一日至十四日在中庄景觀土丘進入下崁大道的五大花田，每日都有音樂欣賞和小農市集，平日報名大農場食農教育及水資源中心環境教育，每日前十名可享早鳥免費參加，完成花田集章者有機會抽中九月廿日在唐山嬤舉辦的韭鄉宴雙人名額，另加入協會LINE官方帳號，可憑券領取花季限量環保水杯一只。

    桃園大溪韭菜花田準備進入盛開期。 （記者李容萍攝）

