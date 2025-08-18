桃園機捷環北站社宅 明年11月發包

機捷A21站社宅基地位於區段徵收區域內，初步規劃地下三層、地上十四層建築。（住宅處提供）

已完成350戶專案管理標評選 預計2030年完工

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市人口因移入成長快速，社會住宅供不應求，桃園市政府住宅發展處表示，近期已再完成桃園機場捷運A21環北站旁三五○戶社會住宅專案管理標評選，工程預計明年十一月發包、二○三○年完工；目前於機捷沿線興辦的社宅數量，從龜山A7站、蘆竹A10站、中壢A20站到A21站，累計四個基地、超過一四○○戶。

規劃興建地下3層、地上14層

桃市府住宅處長邱英哲表示，A21站社宅基地面積六五七六平方公尺，位於A21站區段徵收區域內，主要聯外道路為新生路及環北路，鄰近興南非營利幼兒園及環北國中預定地，距捷運站步行十分鐘距離，初步規劃興建地下三層、地上十四層的一、二、三房型社宅，一房型為十到十二坪適合單身或新婚夫妻；二房型十八至廿坪，適合夫妻加小孩；三房型為廿五到廿七坪。同時納入日間照顧等社福設施及商業空間，而A21站基地是機捷沿線第四處社宅，提供青年、小家庭族群，住得起並透過大眾運輸串連工作及就學。

納入日照等社福設施及商業空間

邱英哲表示，桃園社宅整體進度，除已入住的四三七四戶外，目前興建中的五處共一三○一戶，分別是蘆竹兩處、龜山兩處和中壢一處，將在明年下半年上梁，明年也將有六處共一四九六戶社宅開工，包括中壢四處、八德一處和觀音一處，截至今年底，包含完成專案管理評選的A21站基地，總計將啟動興辦七處基地共三千戶的標案，其中包括平鎮游泳池、中壢新明市場兩處空間活化與轉型的指標案件。

都市發展局長江南志表示，目前住宅處持續討論透過都市計畫、都市更新等多元規劃管道，尋找更多讓市民住得起、可負擔的房源。

社宅興辦速度落後 都發局允持續推動

截至去年底，桃園市社宅興辦達成數，由桃市府興辦包括已完工、興建中、已決標待開工共六二二五戶，由中央興辦共六三○三戶，未達目標值一萬五千戶的九成，且隨著桃園人口成長，社宅規劃二○三二年要達三萬戶。審計處認為，目前桃園社宅興辦速度落後；都發局表示，持續配合都市計畫及整體開發工程進度，啟動規劃中的社宅儲備基地，並繼續與中央合作推動，以達成目標。

