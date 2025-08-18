為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    苑裡重劃道路未設護欄 人車易掉落

    苗50線苑裡鎮石鎮農地重劃工程，致田地與路面出現落差，部份路段未設護欄，有行車安全疑慮。 （陳品安提供）

    2025/08/18 05:30

    〔記者蔡政珉、張勳騰／苗栗報導〕民進黨籍苗栗縣議員陳品安在縣議會臨時會質詢，指苗五十線位於苑裡鎮石鎮農地重劃區旁，近期因重劃工程施工導致路面毀損嚴重；且因工程規劃路面與農地高低落差逾一公尺，部分路段路側尚未設置護欄，嚴重影響行車安全，要求苗栗縣政府全面裝設護欄；苗栗縣長鍾東錦隨即指示交通工務處盡速改善。

    陳品安指出，苗五十線是通往苑裡鎮全國高爾夫球場的重要道路，平時有許多車輛進出，近期因石鎮重劃工程施工導致路面毀損嚴重；且因工程規劃路面與農地有高低落差，部分路段路側尚未設置護欄，若用路人會車不慎，可能會掉進農田裡或施工區域，有交通安全疑慮，她每次經過此處都相當憂心。

    地方人士說，苗五十線為石鎮里重要聯外道路，但道路路幅較為狹窄，不時出現車輛會車，須各自放慢速度，以免發生碰撞情形，但因農地重劃工程部分路段未設置護欄，若駕駛不慎，易釀車禍事故。

    此訴求獲得縣長鍾東錦支持，並指示由苗五十線道路主管機關交通工務處盡速改善。

