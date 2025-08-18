新北8/19就博會徵才 逾2800職缺

2025/08/18 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市勞工局與新北市榮民服務處將於八月十九日上午十點至下午三點，在市府六樓大禮堂舉辦就業博覽會，邀請全球傳動、新日興、統一超食代、台灣森永、王品餐飲、貳樓餐飲、寒舍餐旅集團、晶華國際酒店、小北百貨、IKEA、遠傳電信等四十九家企業參與，釋出二千八百多個工作機會，包含六百多個兼職職缺。

零售量販業機會最多

勞工局長陳瑞嘉表示，本次徵才大宗產業以零售量販業為主，職缺占比三成四，其次為旅宿餐飲業，職缺占比三成二，包含全家便利商店、統一超商、六角國際、三澧企業及王品集團等，皆開出破百個職缺。

請繼續往下閱讀...

待遇方面，大樹醫藥招攬門市藥師，月薪上看七十五K，三澧餐飲集團招募甲級安全衛生管理師、外場儲備店長及內場儲備店主廚，月薪五十K起，鼎王國際餐飲徵求晚班內場廚務員，月薪四十七K起。

另外，針對非自願離職失業勞工，凡家中有子女就讀國內私立大專院校，經向勞動部申請「一一三學年度第二學期失業勞工子女就學補助」並獲審核通過者，可再向新北市勞工局申請生活扶助金，最高補助一萬一千八百元，合併勞動部補助二萬四千元，總計最高三萬五千八百元，八月廿日截止申請。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法