花蓮鯉魚潭暑假免費玩水 業者：衝擊經營

花蓮鯉魚潭今年取消紅面鴨，轉型FUN暑假的免費水上活動，部分在地業者反映衝擊經營。（記者王錦義攝）

2025/08/18 05:30

觀光處：轉型時已溝通並積極行銷 吸引逾38萬人次 比去年多

〔記者王錦義／花蓮報導〕已舉辦十二年的花蓮鯉魚潭紅面鴨活動，遭詬病了無新意，縣府今年轉型為「FUN暑假」的免費水上活動，共吸引卅八萬餘人次造訪，比去年多約十萬人次。但有業者認為，活動由外地行銷公司承辦，設置五種免費水上設施，遊客難以盡興，對當地業者更是重大打擊。觀光處回應，活動形式針對業者建議不斷調整與優化，根據調查，遊客滿意度達九成以上。

現場排隊、限時 遊客難盡興

有鯉魚潭業者向本報投書指出，遊客免費水上體驗活動看似吸引人，實際卻充滿限制，只能現場排隊、逐項等候，每次體驗僅十分鐘，場地狹小，划一圈不到一分鐘結束，業者並非反對縣府舉辦活動，但希望未來規劃時與地方業者充分對話，整合在地力量，而非「另起爐灶」、自我宣傳，恐讓地方特色變成一次性活動。

業者說，鯉魚潭有多家合法經營業者，長期提供收費但內容扎實、安全、富教育意義的立槳與獨木舟體驗，縣府不僅未與業者溝通，還用大量資源行銷「免費玩水」資訊，讓原本就受地震衝擊的觀光產業雪上加霜。

業者：縣府活動 應與在地整合

觀光處表示，今年花蓮「FUN暑假」活動全新改版，縣府年初起與鯉魚潭商圈發展協會及周邊水上遊憩業者等交換意見，與店家溝通討論，活動舉辦方式也針對業者建議不斷進行調整與優化。根據東華大學調查，遊客滿意度高達九成以上。

觀光處指出，這次活動透過積極行銷推廣，鼓勵遊客搭載既有店家水上載具，暢遊鯉魚潭山水美景，期望吸引更多民眾親近自然，再加上活動互動體驗、劇團展演與環境藝術，創造多元旅遊回憶，活動期間與商圈合作，結合花蓮「好Q送Q幣」於商圈消費，帶動鯉魚潭周邊經濟發展。

