他校不願釋名額 三校醫生養成陷困境

清華、中山、中興大學等三校學士後醫學系，在公費醫師計畫不續辦後，是否留存陷入困境。圖為清華大學桃園醫療暨教育研發園區籌備處。（資料照）

2025/08/18 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕配合衛福部「重點科別培育公費醫師制度計畫」而設立的清華、中山、中興大學等三校學士後醫學系，在公費醫師計畫不續辦後，是否留存陷入困境。教育部近日與醫學院院長開會盼其他學校釋出名額給三校，但未獲共識，教育界有人建議不應分散教學資源，但也有人認為可多元思考保住三校部分名額。

為了讓三校學士後醫學系留存，教育部原欲將三校共一○五名公費生名額轉成自費生，但引發醫界質疑擴招，行政院拍板醫學系總量仍維持一千三百名，教育部只能與其他學校協調釋出名額給三校，但傳出各校多有難處陷入僵局。

請繼續往下閱讀...

一名學校高層指出，目前不應分散醫學教學資源，以免影響醫學生養成。有學者也認為，現行醫學系多有附屬醫院，教學門診、大體老師都能「一條龍」安排，而三校沒有，就算合作還是得事事協調，專業訓練難免打折。

中興大學校長詹富智則說明，該校與中部四間醫院緊密配合，運作機制完善，也著手興建醫院，去年廿三名第一屆醫學生國考一階都過關，顯示學校訓練扎實。

另一名學校高層也認為，應給其他有意願的大學機會，或許可從三校名額退讓下修，或是教育部與衛福部協調公費醫師計畫是否有機會縮減名額續行等多元方案來著手，有助促成良性競爭。

教育部表示，將持續與相關部會及各醫學院校溝通協調。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法